    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      "Хотели убить": ребенок умер мучительной смертью в Уральске. Озвучены его последние слова

      Опубликовано:

      Отец Олег Сватко на месте происшествия
      Отец Олег Сватко на месте происшествия. Кадр из видео: mgorod.kz

      10 августа во дворе дома в Уральске произошел трагический случай - 8-летний мальчик получил смертельные ожоги, в результате которых скончался. Родные погибшего рассказали подробности, передает "Мой город".

      Как отмечалось в соцсетях, происшествие могло произойти из-за водителя, который ремонтировал автомобиль и оставил во дворе емкость с бензином. Дети, играя во дворе, подожгли содержимое. В результате произошел взрыв канистры, в этот момент одежда одного из детей загорелась. Пострадавший ребенок получил ожоги 96% поверхности тела IV степени, сначала его поместили в реанимацию, где он скончался.

      По словам матери погибшего мальчика Мухаббат Пардаевой, семья два года назад переехала в Алматы, но сын очень просился в Уральск к своим друзьям. Так, родители привезли его на лето к бабушке. Ничего не предвещало беды, он каждый день проводил время с друзьями, выходил на прогулку, а бабушка опекала его теплом и заботой.

      В день трагедии сын попросил бабушку не ходить за ним, сказав, что ничего с ним не случится, а спустя пару часов его привели домой обгоревшим.

      Женщина отмечает, что с ребенка начала заживо слезать кожа, но он был в сознании и отвечал на все вопросы. Он не смог объяснить, кто его поджег, лишь твердил, что его хотели убить.

      "Мы в этот же день выехали в Уральск. Эти шесть часов до вылета для нас были вечностью. Сразу же после приезда отправились в больницу. Я надеялась только на то, что он останется жив. Понимая, что он может стать инвалидом, я хотела лишь, чтобы он был рядом, молилась и просила, чтобы он просто дышал.

      Мой муж заходил в реанимацию два раза, больше не смог. Это страшная картина. Нашего мальчика ввели в искусственную кому и даже при этом он слышал мой голос и подавал признаки жизни. Спустя неделю реанимации у него отказали почки, а затем сердце. 19 августа мы его похоронили", - рассказывает, плача, Мухаббат Пардаева.

      Она говорит, что, по версии следствия, пламя загоревшейся канистры с бензином перекинулось на мальчика. Стражи порядка посчитали, что в этом нет никакого состава преступления, это всего лишь несчастный случай. И она с мужем тоже верила в это, пока не услышала другие версии от очевидцев.

      "За день до похорон наш старший сын услышал от детей на улице, что Артема облили бензином и подожгли. И с этого момента мы не можем успокоиться. Мы сами ведем расследование, ищем людей, которые видели хоть что-то, которые могут рассказать об этой страшной трагедии.

      Нам удалось выяснить, что мальчишки, играя во дворе, вытащили из припаркованного автомобиля канистру с бензином. Дети уговаривали Артема облить самого себя бензином и поджечь, за что ему якобы дадут деньги, он сможет купить машину и поехать к папе. Он не соглашался на это и один из мальчиков, ему шесть лет, разозлился и начал сам обливать Артема. Сын стал кричать. Бензин попал еще на одного мальчика. Затем его подожгли", - поделился отец погибшего Олег Сватко.

      По его словам, Артем вспыхнул, а все остальные разбежались. Отец мальчика по следам выяснял, в каком направлении бежал его сын.

      "Он бежал и кричал нечеловеческим голосом: "Помогите! Спасите!". Проходящие мимо подростки сорвали с него горящие шорты, а продавцы выбежали из рядом стоящего магазина и стали тушить огонь водой. Один из подростков хотел взять его на руки, но не смог, у Артема начала слезать кожа. Ему помогли дойти до дома, подняться на третий этаж, а уже спустя полчаса его забрала скорая", - продолжил рассказ Олег Сватко.

      В последний раз в сознании Артема родители видели по видеосвязи, когда ждали вылета в Уральск.

      "Он сидел в прихожей, на нем была простынка. Он повторял, что его хотели убить. Он был весь черный. У него не было носика, ушей, губ. Все обгорело. Спустя некоторое время нам позвонил врач из больницы и сказал, что нам срочно нужно ехать к сыну", - вспоминает отец мальчика.

      По приезде в больницу врачи сказали родителям, что состояние ребенка крайне критическое. У него повреждено 96% тела.

      "Я просил спасти нашего сына. Врач сказал: "Мы не боги. Молитесь". Тогда я понял, что у ребенка шансов на жизнь не осталось", - говорит отец.

      Родители отмечают излишнюю доброту мальчика, который хотел со всеми дружить и всем помогать.

      "Наш мальчик был настолько добрым, что сейчас о его открытости рассказывают люди из соседних домов. Он садился рядом с незнакомой бабушкой, которая просила милостыню, собирал деньги и отдавал ей. Настолько его детская и широкая душа хотела помочь даже незнакомым людям. Шустрый, подвижный и любознательный. Именно так о нем говорят все окружающие. И сейчас я даже представить боюсь, как он мучительно умирал от полученных травм", - поделилась Мухаббат Пардаева.

      В ДП ЗКО сообщили, что по факту гибели несовершеннолетнего проводится досудебное расследование. В настоящее время назначены необходимые экспертизы и проводятся процессуальные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. По итогам расследования будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

      Ранее в Павлодаре ребенок 2016 года рождения выпал из общего подъездного балкона, находящегося на третьем этаже. С множественными травмами, переломами и ушибами его доставили в детскую областную больницу. На следующий день он скончался.

      В Алматы умер ребенок, к которому не пропустили реанимобиль в аэропорт. Решением суда с авиаперевозчика взыскана компенсация морального вреда в размере 5 млн тенге.

      В Актюбинской области женщину осудили за равнодушие к двухмесячной дочери - ребенок скончался от респираторных болезней, не получив помощи. Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год.

