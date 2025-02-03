Ребенок в критическом состоянии прилетел из Дели: в аэропорту Алматы объяснили, почему не пустили реанимобиль

В аэропорту Алматы прокомментировали ситуацию, возникшую с ребенком в критическом состоянии, прибывшим из Дели, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта Алматы, инцидент произошел 12 января на рейсе авиакомпании Air Astana, летевшим из Дели в Алматы. На борту самолета находился ребенок в критическом состоянии, однако сотрудникам аэропорта об этом не было известно, сообщают в пресс-службе.

О том, что в самолете находился ребенок с особыми медицинскими потребностями, сотрудникам стало известно только во время прохождения таможенного контроля. Между тем, к аэропорту прибыл реанимобиль, однако его прибытие не было согласовано со службами.

В аэропорту объяснили, что произошло в тот день и как воздушная гавань должна действовать в аналогичных случаях. Так, в сообщении аэропорта говорится, что, если пассажир имеет медицинские проблемы, по международным протоколам, авиакомпания сообщает в аэропорт прибытия о наличии данного пассажира на борту посредством оповещения специальными кодами.

"Согласно международным стандартам существует несколько категорий данных пассажиров. От авиакомпании был послан код STCR (пассажиру необходимы носилки). Со стороны Международного аэропорта Алматы по прилету борта пассажира ожидала STCR команда со специализированной техникой.

Сотрудники аэропорта не были заранее информированы о необходимости заезда стороннего реанимобиля с медицинской бригадой из города на территорию аэропорта. Реанимобиль прибыл по факту и без согласования со службами аэропорта", - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Чтобы запустить посторонний транспорт на перрон, нужно пройти определенные процедуры согласования: так, должна быть представлена информация о лежачем пассажире на рейсе, его диагноз и другие важные детали минимум за 24 часа до рейса или за 2 часа до посадки воздушного судна. Однако, как говорят в аэропорту, эту информацию не предоставили.

"Сотрудники STCR команды, увидев состояние пассажира, вызвали медицинскую службу и машину скорой помощи аэропорта.

Сопровождающие пассажира отказались от транспортировки в машине скорой помощи аэропорта, в следствии чего пассажир был доставлен в зону пограничного контроля. Пограничный и таможенный контроль пассажир прошел в сопровождении службы аэропорта без очереди, как маломобильный пассажир", - сообщили в пресс-службе.

Между тем, на момент прохождения контроля информации о наличии среди пассажиров ребенка в критическом состоянии и с особыми медицинскими потребностями у аэропорта не было.

Сотрудники аэропорта действовали в строгом соответствии с установленными процедурами и правилами, говорят в администрации.

"Международный аэропорт Алматы искренне сочувствует семье пассажира. Мы понимаем всю важность создания комфортных условий для пассажиров, особенно для тех, кто нуждается в особой поддержке. В аэропорту действует услуга сопровождения для маломобильных пассажиров, включая пассажиров с тяжелыми заболеваниями. Для получения данной услуги необходимо заранее уведомить авиакомпанию или аэропорт", - заключили в пресс-службе аэропорта.

Ранее президент Международного аэропорта Алматы Гокер Косе прокомментировал появившуюся в Сети информацию, что цены на авиабилеты высоки из-за затрат аэропорта.