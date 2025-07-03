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    Происшествия

      Двухмесячный младенец умер из-за равнодушия матери в Актюбинской области

      Опубликовано:

      Младенец с голыми ножками лежит на кровати
      Ребенок. Иллюстративное фото: pixabay.com

      В Актюбинской области женщину осудили за равнодушие к двухмесячной дочери - ребенок скончался от респираторных болезней, не получив помощи, передает "Мой город".

      В Алгинском районном суде Актюбинской области рассмотрели уголовное дело в отношении женщины. Ее обвинили в том, что она оставила в опасности собственного ребенка, из-за чего малыш скончался. 

      Из материалов дела следует, что в марте 2024 года подсудимая, узнав о своей беременности, не стала обращаться для постановки на учет по беременности.

      27 ноября она самостоятельно родила дома здоровую девочку. Малышку она нигде регистрировать не стала, свидетельство о рождении также не получила.

      При этом, по материалам суда, женщина не выполняла элементарные родительские обязанности, своевременно ребенка не кормила, не ухаживала, о здоровье не заботилась, обязательные прививки получать тоже не стала. Малышку кормила чем попало, в том числе печеньем и чаем. 

      Из-за такого пренебрежительного отношения новорожденная заболела острым респираторными заболеваниями в виде гнойной лакунарной ангины, двухсторонней гнойно-серозной пневмонии, гнойным бронхитом и бронхиальным лимфаденитом.

      Как считает обвинение, мать бездействовала и оставила новорожденного ребенка без помощи, из-за чего малышка вскоре умерла. 

      Сама подсудимая в суде полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Выступавшие в суде медики отметили, что при должном уходе девочку можно было спасти. 

      Приговором суда женщину признали виновной по статье 119 УК РК "Оставление в опасности". Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год.

      Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован. 

      Отметим, что по ч.3 ст.119 УК РК заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие иного беспомощного состояния, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу или был обязан заботиться об этом лице, повлекшее по неосторожности смерть лица, оставленного без помощи, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок. 

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