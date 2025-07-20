Девятилетний мальчик выпал с балкона третьего этажа в Павлодаре

В Павлодаре ребенок 2016 года рождения выпал из общего подъездного балкона, находящегося на третьем этаже, передает NUR.KZ со ссылкой на регионального уполномоченного по правам ребенка.

Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Сауле Шакенева в Stories в Instagram, инцидент произошел накануне ночью.

"19 июля в 21:55 мальчик 2016 года рождения с особыми образовательными потребностями выпал из общего подъездного балкона, находящегося на третьем этаже. С множественными травмами, переломами и ушибами доставлен в детскую областную больницу", - сообщила Шакенова.

Недавно мы писали, что в Астане только за сутки на пульт 103 поступили четыре разных вызова о падении детей из окон. Они выпадали с разной высоты: от 1 до 16 этажей.

Ранее в Караганде из окна третьего этажа выпал 8-летний мальчик. Ребенок находился в комнате без присмотра взрослых. Мальчика с травмами сразу же госпитализировали. В управлении здравоохранения рассказали о его состоянии.

До этого в Алматы трехлетний ребенок выпал с балкона 9 этажа. Бригада скорой помощи приехала быстро, но, несмотря на все усилия, спасти малыша не удалось.

Как уберечь ребенка от падения из окна

На официальном сайте МВД опубликован ряд правил безопасности, которые помогут уменьшить риск выпадения ребенка из окна:

не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;

не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;

установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;

не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;

не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;

не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;

важно преподавать детям уроки безопасности, учить старших детей присматривать за младшими;

тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца - жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.

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