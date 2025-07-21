Упал с балкона на козырек: ребенок умер в Павлодаре
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Скончался ребенок, выпавший с балкона третьего этажа в Павлодаре. Полицией по факту смерти мальчика возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
"Установлено, что 19 июля малолетний ребенок, оставшись без присмотра родителя, выпал с балкона 3 этажа на козырек дома по улице Ладожская. С травмами доставлен в больницу, где 20 июля скончался", - отметили в ДП Павлодарской области.
В ведомстве сообщили, что обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям законного представителя - матери.
Ранее стало известно, что в Павлодаре ребенок 2016 года рождения выпал из общего подъездного балкона, находящегося на третьем этаже. С множественными травмами, переломами и ушибами его доставили в детскую областную больницу.
В Алматы трехлетний ребенок выпал с балкона 9 этажа и скончался. В полиции начали расследование.
Стражи порядка призывают родителей и законных представителей обеспечить максимальную безопасность детей: использовать фиксаторы на окнах, не оставлять малышей без присмотра, особенно вблизи потенциально опасных зон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2267280-upal-s-balkona-na-kozyrek-rebenok-umer-v-pavlodare/
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