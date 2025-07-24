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      Косметическая процедура довела до реанимации жительницу Костаная

      Опубликовано:

      Отделение реанимации
      Реанимация. Иллюстративное фото: Justin Paget / Getty Images

      В Костанае жительница попала в реанимацию после липосакции. У нее диагностировали перитонит - воспаление брюшной полости. Врачам пришлось вывести кишечник женщины наружу, передает "31 канал".

      По информации телеканала, 33-летнюю жительницу Костаная на скорой доставили в больницу 7 июля. С тех пор она находится в реанимации. Сообщается, что женщине стало плохо на третий день после процедуры липосакции. В городской больнице ее экстренно прооперировали. По словам врачей, у нее начался перитонит, вызванный перфорацией кишечника.

      "Это было обнаружено на операции, из-за чего была выведена илеостома - когда кишечник выводится наружу. Дай Аллах и Бог, чтобы пациентка выжила. Ей предстоит еще не одна операция для того, чтобы закрыть стому", - рассказал и.о. главного врача костанайской городской больницы Куат Альмагамбетов.

      Сейчас пациентка дышит самостоятельно, но говорить из-за трахеостомической трубки пока не может. Ее состояние стабильное, но тяжелое. Об инциденте врачи сообщили в облздрав, а те в свою очередь обратятся в фармконтроль.

      В полицию заявление от родственников костанайской пациентки не поступало, однако адвокат у пострадавшей стороны есть и, скорее всего, в ближайшее время этим делом займется полиция.

      Напомним, ранее в Сети появилось видеообращение жителя Караганды, который сообщил, что во время операции в его боку медики оставили медицинскую иглу. Начато разбирательство.

      До этого многодетная сельчанка скончалась во время операции по удалению аппендицита, которую проводили в районной больнице в поселке Жанаарка. Директора и нескольких врачей уволили.

      Также на операционном столе в одной из частных клиник Караганды скончался мужчина. Его жена написала обращение в соцсетях - она просит проверить клинику.

      А в конце февраля сообщалось, что в Урджарском районе области Абая расследуют гибель 34-летней женщины, умершей при родах в районной больнице. Ребенка спасти тоже не удалось.

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