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Эзотерика

Мать троих детей умерла в больнице вместе с младенцем в области Абай

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Гульнар Беищанова
Гульнар Беищанова. Кадр из сюжета: телеканал КТК

В области Абай выясняют причины смерти 34-летней роженицы, которая умерла при родах в районной больнице. Ее родные винят в смерти медиков, передает сайт телеканала КТК.

Родственники скончавшейся женщины утверждают, что пациентка при поступлении чувствовала себя нормально.

"Глава областного управления здравоохранения объявил главному врачу строгий выговор. И поручил принять меры к двум заместителям. Удивляет то, что после случившегося они продолжают работать!" - возмущен житель Урджарского района Улан Балапанов.

Мать троих детей поехала в райбольницу, так как подходил срок родов. Ждали четвертого ребенка. Что произошло дальше, пока неизвестно, но живой Гульнар Беищанову родные больше не видели. Теперь они ждут результатов судебно-медицинской экспертизы и подозревают врачей в халатности.

Специалисты областного управления здравоохранения говорят, делать выводы пока рано. После случившегося в больницу прибыла комиссия и выявила там нарушения. Главврачу объявили строгий выговор, а его замов рекомендовано освободить от должностей. Также врачей, причастных к инциденту, отстранили от работы до выяснения всех обстоятельств.

"К сожалению, женщину мы потеряли, спасти ее не удалось. Были осложнения, возникшие во время родов, с необратимыми процессами. Какими? Сейчас я на данный момент не могу сказать, потому что в данный момент идет уголовное дело.

В рамках уголовного дела информация не распространяется. Нас не допускают. И по заключению судебно-медицинской экспертизы будет окончательно выставлен диагноз, причина", - прокомментировали замглавы управления здравоохранения области Абай Асем Орынбаева.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2222210-mat-troih-detey-umerla-v-bolnice-vmeste-s-mladencem-v-oblasti-abay/