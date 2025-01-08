Top.Mail.Ru
Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Мужчина умер во время операции в частной клинике в Караганде

Опубликовано:

Врач склонился над кроватью пациента
Палата. Иллюстративное фото: Scott Olson/Getty Images

На операционном столе в одной из частных клиник Караганды скончался мужчина. Его жена винит смерти супруга медиков – она написала обращение в соцсетях, передает NUR.KZ.

Заявление супруги умершего пациента клиники появилось в Instagram.

Женщина рассказала, что ее муж Вячеслав Е. лег на операцию по резекции желудка в частную клинику. Во время операции он умер.

"Клиника до сих пор не предоставила мне никаких ясных объяснений о причинах его смерти. У меня вопросы, почему после смерти моего супругу его тело без моего согласия увезли в какой-то частный морг, не оповестив меня?

Приехавшие сотрудники полиции были озадачены тем, что тело было незаконным образом перемещено с места происшествия и вывезено в неизвестном направлении", – пишет женщина.

По ее словам, главврач клиники обязан был вызвать полицию для осмотра места смерти и тела для вынесения постановления о направления его на экспертизу в морг.

"До сих пор неизвестно, как проводилась подготовка к операции, кто из наблюдавших врачей дал рекомендацию на проведение операции при наличии у него сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет, давление, перенесенный им гепатит в детстве и т.д.

Неясно, проводилась ли алергопроба на препараты в том числе и наркоз, ведь как мне стало известно, он перестал дышать после введения наркоза. Неизвестно и само количество введенного наркоза и релаксантов, и как в последующем проводились реанимационные процедуры?" – вопрошает женщина.

Он отмечает, что ее о смерти супруга не оповестили, а его тело вывезли в морг.

Я намерена добиваться правды и ясности в этой непростой для нашей семьи ситуации. Я искренне благодарна оперативной группе центрального отдела полиции, которые, узнав о том, что тело моего супруга вывезли в неизвестный морг, моментально среагировали и забрали тело для проведения надлежащих экспертиз и выяснения ситуации", – написала женщина.

Как сообщает Kazinform, полиция возбудила дело по факту смерти. Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

"По факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшим по неосторожности смерть человека начато досудебное расследование. В настоящее время обстоятельства выясняются", — заявили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2209128-muzhchina-umer-vo-vremya-operacii-v-chastnoy-klinike-v-karagande/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie