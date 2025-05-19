Медицинскую иглу во время операции "забыли" врачи в теле карагандинца

В Сети появилось видеообращение жителя Караганды, который сообщил, что во время операции в его боку медики оставили медицинскую иглу. Начато разбирательство, передает NUR.KZ со ссылкой на Управздрав.

В Сети появилось видеообращение карагандинца. По словам мужчины, 14 апреля он обратился в областную клиническую больницу с болями в правом боку. Хирург заподозрил плеврит и назначил ему операцию.

"15 числа у меня прошла тяжелая операция, заняла она девять часов. После чего я был перевезен в центр фтизиатрии, где мне сделали повторный рентген и обнаружили в правом грудном боку медицинскую иглу", - рассказал пострадавший Алик Сагин.

Сообщается, что изъяли инородное тело во время операции 19 апреля.

Теперь, по словам мужчины, его состояние сильно ухудшилось - мужчина якобы стал неработоспособен.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Управление здравоохранения Карагандинской области.

"В настоящее время по данному факту проводится служебное разбирательство, по результатам которого будут приняты необходимые меры реагирования.

Дополнительно сообщаем, что 19 мая 2025 года указанный пациент выписывается на амбулаторное лечение с улучшением. Клинико-рентгенологическая динамика положительная. По результатам заседания независимой экспертной комиссии будет решен вопрос о наличии или отсутствии вреда здоровью", - сообщили в управлении.

Напомним, ранее многодетная сельчанка скончалась во время операции по удалению аппендицита, которую проводили в районной больнице в поселке Жанаарка. Директора и нескольких врачей уволили.

Напомним, ранее в Жамбылской области медиков и должностных лиц наказали после смерти роженицы и ее ребенка в шуской больнице.

Также на операционном столе в одной из частных клиник Караганды скончался мужчина. Его жена написала обращение в соцсетях – она просит проверить клинику.

А в конце февраля сообщалось, что в Урджарском районе области Абая расследуют гибель 34-летней женщины, умершей при родах в районной больнице. Ребенка спасти тоже не удалось.