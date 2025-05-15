Здоровье

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Многодетная мать скончалась во время операции по удалению аппендицита в области Ұлытау

Опубликовано:

Пациент и капельница
Пациент в палате. Иллюстративное фото: Simpleimages/Getty Images

Многодетная сельчанка скончалась во время операции по удалению аппендицита, которую проводили в районной больнице в поселке Жанаарка. Директора и нескольких врачей уволили, передает телеканал КТК.

Как сообщает телеканал, провести операцию по удалению аппендицита должны были 42-летней жительнице поселка, у которой четверо детей. Сразу после введения анестезии у пациентки случился анафилактический шок, затем кома и отек мозга. Родственники женщины утверждают, что до начала операции у женщины не взяли аллергопробу. Считают, что врачи не провели все необходимое обследование, прежде чем вводить наркоз. По словам близких, тогда медики сослались на отсутствие необходимого оборудования.

"До операции целых 4-5 часов времени есть, то есть она находится в сознании, можно было ее перевезти в Караганду, потому что у нас нет возможности. Нет КЩС-картриджей, не работает КТ-аппарат, нет элементарных расходников, как натрий хлорид, кальций хлорид. То есть это все в документах они сами указывают. Как такое может быть в центральной районной больнице?! То есть это халатное отношение", - сказал корреспондентам телеканала Максат Каскатаев.

Сельчане рассказали, что это не первый подобный случай в этой больнице. Они жалуются на отсутствие грамотных специалистов. Многим, чтобы получить простую консультацию, теперь безопаснее ездить в Жезказган или Караганду.

"Ровно год назад точно так же в этой больнице после удаления аппендицита умер мой сын. Это что за больница, где не могут элементарное уже вылечить?! Мы же до этого сколько раз обращались, в облздрав писали, в министерство. Им на нас все равно", - сказала Меруерт Тамабекова.

По информации телеканала, сами медики ссылаются на нехватку препаратов и поломку оборудования. Областное начальство о проблемах, оказывается, в курсе и обещает привести все в порядок.

"Сегодня мы привезли нового директора, молодого. Теперь в будущем будем надеяться, что такие случаи не будут допускаться в данной клинике. Управление здравоохранения упорно работает, чтобы привезти данную клинику в порядок. Мы сейчас занимаемся кадрами. В течение двух месяцев мы постараемся укомплектовать данную клинику кадрами", - сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения Улытауской области Еркебулан Бейсембаев.

После смерти женщины от работы отстранили директора больницы, его заместителя, хирурга и анестезиолога. Между тем в районную больницу с проверками приезжает теперь не только областное, но и столичное руководство. А родственники погибшей собирают документы и отправляют необходимые анализы на экспертизу, чтобы наказать всех, кто виновен в их семейной трагедии.

Источник: КТК

Напомним, ранее в Жамбылской области медиков и должностных лиц наказали после смерти роженицы и ее ребенка в шуской больнице.

Также на операционном столе в одной из частных клиник Караганды скончался мужчина. Его жена написала обращение в соцсетях – она просит проверить клинику.

А в конце февраля сообщалось, что в Урджарском районе области Абая расследуют гибель 34-летней женщины, умершей при родах в районной больнице. Ребенка спасти тоже не удалось.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2245455-mnogodetnaya-mat-skonchalas-vo-vremya-operacii-po-udaleniyu-appendicita-v-oblasti-lytau/