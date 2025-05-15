Многодетная мать скончалась во время операции по удалению аппендицита в области Ұлытау

Многодетная сельчанка скончалась во время операции по удалению аппендицита, которую проводили в районной больнице в поселке Жанаарка. Директора и нескольких врачей уволили, передает телеканал КТК.

Как сообщает телеканал, провести операцию по удалению аппендицита должны были 42-летней жительнице поселка, у которой четверо детей. Сразу после введения анестезии у пациентки случился анафилактический шок, затем кома и отек мозга. Родственники женщины утверждают, что до начала операции у женщины не взяли аллергопробу. Считают, что врачи не провели все необходимое обследование, прежде чем вводить наркоз. По словам близких, тогда медики сослались на отсутствие необходимого оборудования.

"До операции целых 4-5 часов времени есть, то есть она находится в сознании, можно было ее перевезти в Караганду, потому что у нас нет возможности. Нет КЩС-картриджей, не работает КТ-аппарат, нет элементарных расходников, как натрий хлорид, кальций хлорид. То есть это все в документах они сами указывают. Как такое может быть в центральной районной больнице?! То есть это халатное отношение", - сказал корреспондентам телеканала Максат Каскатаев.

Сельчане рассказали, что это не первый подобный случай в этой больнице. Они жалуются на отсутствие грамотных специалистов. Многим, чтобы получить простую консультацию, теперь безопаснее ездить в Жезказган или Караганду.

"Ровно год назад точно так же в этой больнице после удаления аппендицита умер мой сын. Это что за больница, где не могут элементарное уже вылечить?! Мы же до этого сколько раз обращались, в облздрав писали, в министерство. Им на нас все равно", - сказала Меруерт Тамабекова.

По информации телеканала, сами медики ссылаются на нехватку препаратов и поломку оборудования. Областное начальство о проблемах, оказывается, в курсе и обещает привести все в порядок.

"Сегодня мы привезли нового директора, молодого. Теперь в будущем будем надеяться, что такие случаи не будут допускаться в данной клинике. Управление здравоохранения упорно работает, чтобы привезти данную клинику в порядок. Мы сейчас занимаемся кадрами. В течение двух месяцев мы постараемся укомплектовать данную клинику кадрами", - сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения Улытауской области Еркебулан Бейсембаев.

После смерти женщины от работы отстранили директора больницы, его заместителя, хирурга и анестезиолога. Между тем в районную больницу с проверками приезжает теперь не только областное, но и столичное руководство. А родственники погибшей собирают документы и отправляют необходимые анализы на экспертизу, чтобы наказать всех, кто виновен в их семейной трагедии.

Источник: КТК

Напомним, ранее в Жамбылской области медиков и должностных лиц наказали после смерти роженицы и ее ребенка в шуской больнице.

Также на операционном столе в одной из частных клиник Караганды скончался мужчина. Его жена написала обращение в соцсетях – она просит проверить клинику.

А в конце февраля сообщалось, что в Урджарском районе области Абая расследуют гибель 34-летней женщины, умершей при родах в районной больнице. Ребенка спасти тоже не удалось.