Солдат-срочник погиб от огнестрельного ранения на юго-востоке Казахстана
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В Сарыозекском гарнизоне в области Жетісу во время полевых занятий из-за огнестрельного ранения погиб солдат-срочник, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск РК.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 14 января в Сарыозекском гарнизоне в ходе полевых учебных занятий по боевой подготовке военнослужащий срочной службы в результате нарушения правил обращения с оружием получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются. Проводятся следственные мероприятия.
"По службе данный военнослужащий характеризовался положительно, жалоб и заявлений командованию части не высказывал. Служебные обязанности выполнял в полном объеме", - рассказали в Сухопутных войсках.
На месте происшествия работает специальная комиссия во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками РК.
"Мы понимаем горе родителей и разделяем невосполнимую утрату. Для каждого командира гибель военнослужащего также является трагедией", - добавили в пресс-службе ведомства.
Командование Сухопутных войск выразило соболезнование родным и близким военнослужащего. Сообщается, что им будет оказана вся необходимая помощь.
Вчера в Астане начался суд по делу о смерти 19-летнего солдата срочной службы, который погиб от выстрела в лицо из табельного пистолета. Трагедия случилась на полигоне "Оймаша" в Мангистауской области осенью прошлого года. В умышленном убийстве обвиняют экс-командира взвода.
Ранее в области Абай на территории воинской части Аягозского гарнизона погиб солдат-срочник. Он получил травму, несовместимую с жизнью, из-за нарушения мер безопасности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2212488-soldat-srochnik-pogib-ot-ognestrelnogo-raneniya-na-yuge-vostoke-kazahstana/