СМИ сообщили о гибели казахстанца на острове Пхукет в Таиланде

СМИ Таиланда сообщили, что на одном из пляжей Пхукета утонул мужчина. По некоторым данным, он является гражданином Казахстана, на что отреагировали в МИД, передает NUR.KZ.

На сайте издания "Новости Пхукета" сообщается о гибели гражданина Казахстана. Отмечается, что он утонул на пляже Карон 11 июня. Смерть туриста подтверждена рапортом местной полиции, копия которого якобы имеется у издания.

В материале указано, что спасатели заметили мужчину примерно в 200 метрах от берега, но когда они достали мужчину из воды, он уже не дышал. Его отвезли в больницу, но спасти тонувшего не удалось.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Министерства иностранных дел РК. Там сообщили, что на данный момент пока не располагают данной информацией.

В апреле этого года мы писали, что в МИД проверяют информацию о смерти казахстанца на острове Пхукет в Таиланде. Ранее такая информация была опубликована в Сети.

Также в апреле катер с туристами из России и Казахстана взорвался и загорелся около острова Майтон, который находится на юге Таиланда. Сообщалось о том, 31 человек отдыхали на этом катере, однако в момент ЧП все они, кроме одного россиянина, находились в воде. Пострадал именно этот турист - он получил ожоги.

Позже в МИД сообщили, что на борту катера было четверо граждан Казахстана, с ними все в порядке, они продолжили свой отдых в Таиланде. У двоих из них сгорели паспорта, но им должен оказать помощь консул.

Добавим, в прошлом году турист из Казахстана утонул на острове Пхукет в первый день отпуска.