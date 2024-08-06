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Турист из Казахстана утонул в Таиланде в первый день отпуска

Опубликовано:

Мужчина тонет
Мужчина тонет. Иллюстративное фото: Getty Images/ Isaac Calderon / EyeEm

Турист из Казахстана утонул на острове Пхукет в первый день отпуска - трагедия произошла 31 июля. Гибель казахстанца прокомментировали в пресс-службе МИД РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация о смерти туриста из Казахстана появилась в местном издании Phuket News.

Сообщается, что казахстанец умер в результате несчастного случая на пляже Карон во второй половине - об этом заявили в полиции.

Также в публикации говорится, что мужчина умер в первый день отпуска сразу же после заселения в отель.

В пресс-службе МИД РК корреспонденту NUR.KZ подтвердили данный факт. При этом в ведомстве отметили, что других подробностей по случившемуся пока нет.

Отметим, в прошлом году два туриста из Казахстана погибли в Таиланде. В июне 2023 года казахстанец, который отдыхал в Таиланде, со слов его сестры, стал спасать тонувшую девушку и смог вытащить ее из воды. Однако самого молодого человека затянуло обратно. Парня спасли и доставили в больницу, где он был введен в кому.

Позже стало известно, что 24-летний парень скончался. У него остановилось сердце.

Представитель МИД Айбек Смадияров отмечал, что в тот день никто не купался, а на пляже были выставлены ограничения.

Вторая трагедия произошла на той же неделе - как заявили в МИД, несмотря на все запреты, мужчина пошел купаться и ушел под большие волны. Отмечалось, что оба казахстанца погибли на одном побережье.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2145090-turist-iz-kazahstana-utonul-v-tailande-v-pervyy-den-otpuska/

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