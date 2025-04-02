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МИД проверяет информацию о смерти казахстанца в Таиланде

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Қазақ тілінде оқу
Казахстанец разбился в Таиланде
Место ДТП. Фото: t.me/novostiphuketa

В Министерстве иностранных дел Казахстана проверяют информацию о смерти казахстанца на острове Пхукет в Таиланде, передает NUR.KZ. Ранее такая информация была опубликована в Сети.

Газета "Новости Пхукета" в своем Telegram-канале сообщила, что 1 апреля в ДТП погиб мотоциклист, который оказался казахстанцем. Издание ссылается на больницу Vachira Phuket Hospital, которая якобы подтвердила его личность.

"Авария произошла около 00:45, и, несмотря на позднее время, сразу попала в новости из-за шокирующих обстоятельств произошедшего. Мотоциклист на Honda Forza двигался с такой скоростью, что от удара об мачту уличного освещения его тело разорвало на две части, о чем писали в Facebook первые очевидцы.

Утром спасатели фонда Kusoldharm опубликовали краткое сообщение о ДТП, в котором сказали, что погибший, как предполагается, мог быть гражданином России. В следующих новостных публикациях упоминался мобильный телефон погибшего с "надписями на экране на русском языке", - пишет издание.

По информации газеты, больница Vachira Phuket уже имеет подтвержденную информацию о личности погибшего - это гражданин Казахстана, живший и работавший на Пхукете.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Министерства иностранных дел Казахстана. Там сообщили, что в данный момент ведомство пытается выяснить все обстоятельства и разобраться в ситуации.

Отметим, что накануне катер с туристами из России и Казахстана взорвался и загорелся около острова Майтон, который находится на юге Таиланда. Сообщалось о том, 31 человек отдыхали на этом катере, однако в момент ЧП все они, кроме одного россиянина, находились в воде. Пострадал именно этот турист - он получил ожоги.

Позже в МИД сообщили, что на борту катера было четверо граждан Казахстана, с ними все в порядке, они продолжают свой отдых в Таиланде. У двоих из них сгорели паспорта, но им должен оказать помощь консул.

Добавим, в прошлом году турист из Казахстана утонул на острове Пхукет в первый день отпуска.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2232344-mid-proveryaet-informaciyu-o-smerti-kazahstanca-v-tailande/