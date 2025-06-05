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Женщина упала в трехметровый колодец в Абае

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Колодец
Колодец. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В городе Абай Карагандинской области женщина упала в открытый колодец глубиной три метра. Выбраться ей помогли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, спасательная операция проводилась в 3-м микрорайоне города Абай.

Женщина 1974 года рождения провалилась в открытый колодец глубиной около 3 метров и не смогла выбраться самостоятельно.

"Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия, установили в колодец лестницу, по которой женщина поднялась наверх. Пострадавшую передали бригаде скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

После произошедшего колодец закрыли крышкой, чтобы исключить повторные случаи.

Напомним, ранее в Актобе спасли мужчину, который упал в открытый 3-метровый колодец и не мог выбраться самостоятельно.

До этого сообщалось, что 35-летний мужчина упал в канализационный люк, расположенный возле дома в Уральске. На помощь к нему пришли спасатели.

Помимо этого, в Сети распространяется видео с места инцидента, где автор ролика утверждает, что в открытый колодец в Астане упал ребенок. На информацию отреагировали в пресс-службе ДЧС города.

А в Караганде спасатели пришли на помощь 10-летнему мальчику, который упал в открытый колодец.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2252529-zhenshchina-upala-v-trehmetrovyy-kolodec-v-abae/