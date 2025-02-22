Мужчина провалился в трехметровый колодец в Актобе (видео)
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В Актобе спасли мужчину, который упал в открытый колодец и не мог выбраться самостоятельно, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Инцидент произошел в жилом массиве "Жанаконыс-2" района Астана. Как сообщается в Телеграм-канале МЧС, мужчина 1960 года рождения провалился в колодец глубиной около трех метров, самостоятельно выбраться он не смог.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые установили в колодце лестницу, позволив пострадавшему выбраться.
После мужчину доставили домой, а открытый колодец закрыли крышкой.
Напомним, несколько лет назад житель села Караоткель упал в пятиметровый колодец и не смог выбраться самостоятельно. Его также вызволили спасатели.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2222909-muzhchina-provalilsya-v-trehmetrovyy-kolodec-v-aktobe-video/