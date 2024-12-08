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Прохожие услышали из колодца крики о помощи и вызвали спасателей в Уральске

Опубликовано:

Работа спасателей в Уральске
Место происшествия. Фото: t.me/qr_tjm

35-летний мужчина упал в канализационный люк, расположенный возле дома по улице Урдинская в Уральске. На помощь к нему пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По данным официального Telegram-канала ведомства, инцидент произошел в Уральске по улице Урдинская вблизи дома. Мужчина 1989 года рождения упал в трехметровый колодец.

"Крики о помощи услышали рядом проходящие люди и позвонили в службу 112.

Спасатели немедленно направились на место происшествия и при помощи альпинистских снаряжений вытащили мужчину из люка. Пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи", - рассказали в МЧС РК.

Напомним, в октябре в Сети распространили видео с места инцидента, где автор ролика утверждал, что в открытый колодец в Астане упал подросток. Как рассказали в ДЧС, инцидент произошел не с ребенком, а с 18-летним парнем. По прибытии спасателей через 14 минут выяснилось, что молодой человек 2006 года рождения самостоятельно выбрался из колодца.

А в ноябре ребенок упал в открытый колодец в новом сквере на улице Сарыарка в Караганде. Отец мальчика спас сына. Полиция стала искать организацию, на балансе которой находится данный колодец.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2197586-prohozhie-uslyshali-iz-kolodca-kriki-o-pomoshchi-i-vyzvali-spasateley-v-uralske/

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