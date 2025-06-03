Двухлетний малыш попал под поезд в Караганде: стали известны подробности (видео)

В Караганде в День защиты детей, 1 июня, случилась трагедия - ребенок попал од поезд. Сейчас мальчик в реанимации, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, в результате наезда ребенок получил тяжелейшую травму головы, ноги – и сейчас в реанимации. Его состояние оценивают как крайне тяжелое.

Дом, в котором живет малыш с родителями, находится на окраине района станции Большая Михайловка. Все дома здесь расположены очень близко к железной дороге, а местная детвора проводит свободное время, играя недалеко от ж/д путей - больше им играть негде.

В тот страшный день, по словам очевидцев, ребенок переходил железную дорогу, чтобы попасть в магазин. На одной стороне продуктового просто нет, поэтому все жители ходят именно этим маршрутом. Увидев мальчика, который был один на путях, машинист начала экстренное торможение. Но столкновения было не избежать.

Полиция возбудила дело по статье "Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта".

"Даже если поезд едет 65 километров в час, чтобы его остановить, это сколько еще нужно проехать. Машинист хоть и увидел, он экстренное торможение совершил, но столкновения здесь никак не могли избежать", - сообщил начальник линейного отдела полиции станции Караганда-Сортировочная Баглан Жарылкасынулы.

Этот инцидент напомнил властям и руководству КТЖ о карагандинцах, которые живут всего в 10 метрах от оживленной железной дороги. Люди много лет просили установить им ограждение. Ну а самих родителей планируют допросить, чтобы узнать, как и почему двухлетний малыш остался без присмотра на путях.

"В чем родители, например, виноваты? Вообще, еще два года назад они должны были нам поставить. По документации он имеется – этот забор. А где он?! Его нету по факту. Кого будут наказывать? Сейчас скажут: «Да, будем наказывать», но по факту никто не будет наказан", - возмущен Ади Ауесханов.

После кошмарного инцидента, который произошел в День защиты детей, местные жители особенно внимательно следят за детворой. Однако впереди целых три месяца каникул.

Источник: КТК