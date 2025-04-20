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Мужчина сломал ногу в горах Алматинской области

Опубликовано:

Горы
Утро в горах. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В горах Алматинской области, вблизи зоны отдыха села Кайназар, мужчина сломал ногу и не мог спуститься самостоятельно - на помощь ему пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, на пульт 112 Алматинской области поступило сообщение о том, что вблизи зоны отдыха с. Кайназар мужчина сломал ногу и не может самостоятельно спуститься с горной местности.

Для оказания помощи на место были направлены спасатели МЧС и медики скорой помощи.

Сотрудники МЧС совместно с медиками, прибыв на место, оказали первую помощь и спустили мужчину с труднодоступной местности до автомобиля скорой помощи.

Его доставили в лечебное учреждение.

Напомним, ранее в начале апреля в горах Щучинска спасатели пришли на помощь 33-летнему мужчине, получившему травмы при падении с горы. Его передали медикам.

До этого в феврале спасатели МЧС с высоты 3500 метров, в районе ледника Богдановича, эвакуировали туриста, который сломал ногу.

Ранее сообщалось, что ногу и руку сломал мужчина после падения в горах Алматинской области. Прибывшие на место спасатели оказали ему первую помощь и эвакуировали.

А в ущелье Левый Талгар женщина, идущая по маршруту, сломала ногу на высоте 3000 м. Спасатели также спустили ее на вертолете.

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:

  • не ходите в горы в одиночку;
  • не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
  • основную часть похода выполняйте до обеда;
  • не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
  • прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

При походе в горы необходимо также:

  • рассчитывать свои физические возможности;
  • учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;
  • в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2237394-muzhchina-slomal-nogu-v-gorah-almatinskoy-oblasti/