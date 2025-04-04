Мужчина упал с горы в районе смотровой площадки в Щучинске

В горах Щучинска спасатели пришли на помощь 33-летнему мужчине, получившему травмы при падении с горы. Его передали медикам, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как рассказывает официальный Telegram-канал ведомства, на пульт "101" Щучинска от службы "103" поступило сообщение о том, что в районе смотровой площадки "Телевышка" с ущелья горы упал человек.

Спасение мужчины. Фото: t.me/qr_tjm

"Спасатели, добравшись до смотровой площадки, спустили мужчину 1992 года рождения на носилках с травмами ног и передали бригаде скорой помощи", - рассказали в МЧС.

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