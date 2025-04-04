Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Мужчина упал с горы в районе смотровой площадки в Щучинске

Опубликовано:

Спасение мужчины в Щучинске
Спасательная операция. Фото: t.me/qr_tjm

В горах Щучинска спасатели пришли на помощь 33-летнему мужчине, получившему травмы при падении с горы. Его передали медикам, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как рассказывает официальный Telegram-канал ведомства, на пульт "101" Щучинска от службы "103" поступило сообщение о том, что в районе смотровой площадки "Телевышка" с ущелья горы упал человек.

Спасение мужчины в Щучинске
Спасение мужчины. Фото: t.me/qr_tjm

"Спасатели, добравшись до смотровой площадки, спустили мужчину 1992 года рождения на носилках с травмами ног и передали бригаде скорой помощи", - рассказали в МЧС.

Ранее бетонная плита упала на подростка в заброшенном здании в области Жетiсу, где он находился с друзьями. Инцидент произошел в селе Сарыозек. Спасатели передали пострадавшего медикам для оказания ему дальнейшей помощи.

А в развлекательном центре в Караганде 18-летняя девушка получила травму спины во время прыжков на батуте. Данный факт зарегистрировали в полиции. Проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2233212-muzhchina-upal-s-gory-v-rayone-smotrovoy-ploshchadki-v-shchuchinske/