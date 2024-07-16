Казахстанка сломала ногу в горах в Алматинской области: ее спускали вертолетом

В ущелье Левый Талгар женщина, идущая по маршруту, сломала ногу на высоте 3000 м. Спасатели спустили ее на вертолете, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, случай произошел в Талгарском районе, в ущелье Левый Талгар.

Женщина 1980 года рождения, следовавшая вместе с мужем по туристическому маршруту, сломала ногу и не смогла спуститься самостоятельно с высоты 3000 м.

Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, прибыв к месту вызова, с помощью вертолета "Казависпас" спустила пострадавшую с горы и передала ее сотрудникам скорой медицинской помощи.

Напомним, также вчера в Талгарском районе с горы "Большой Алматинский пик" высотой 2600 метров спасателями Республиканского оперативно-спасательного отряда спасен 16-летний подросток.

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:

не ходите в горы в одиночку;

не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;

основную часть похода выполняйте до обеда;

не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;

прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

При походе в горы необходимо также:

рассчитывать свои физические возможности;

учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;

в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).