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Казахстанка сломала ногу в горах в Алматинской области: ее спускали вертолетом

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Спасатели спускают пострадавшую вертолетом
Спасатели спускают пострадавшую вертолетом. Кадр из видео: МЧС РК

В ущелье Левый Талгар женщина, идущая по маршруту, сломала ногу на высоте 3000 м. Спасатели спустили ее на вертолете, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, случай произошел в Талгарском районе, в ущелье Левый Талгар.

Женщина 1980 года рождения, следовавшая вместе с мужем по туристическому маршруту, сломала ногу и не смогла спуститься самостоятельно с высоты 3000 м.

Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, прибыв к месту вызова, с помощью вертолета "Казависпас" спустила пострадавшую с горы и передала ее сотрудникам скорой медицинской помощи.

Напомним, также вчера в Талгарском районе с горы "Большой Алматинский пик" высотой 2600 метров спасателями Республиканского оперативно-спасательного отряда спасен 16-летний подросток.

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:

  • не ходите в горы в одиночку;
  • не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
  • основную часть похода выполняйте до обеда;
  • не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
  • прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

При походе в горы необходимо также:

  • рассчитывать свои физические возможности;
  • учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;
  • в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2134968-kazahstanka-slomala-nogu-v-gorah-v-almatinskoy-oblasti-ee-spuskali-vertoletom/

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