Казахстанка сломала ногу в горах в Алматинской области: ее спускали вертолетом
Опубликовано:
В ущелье Левый Талгар женщина, идущая по маршруту, сломала ногу на высоте 3000 м. Спасатели спустили ее на вертолете, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, случай произошел в Талгарском районе, в ущелье Левый Талгар.
Женщина 1980 года рождения, следовавшая вместе с мужем по туристическому маршруту, сломала ногу и не смогла спуститься самостоятельно с высоты 3000 м.
Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, прибыв к месту вызова, с помощью вертолета "Казависпас" спустила пострадавшую с горы и передала ее сотрудникам скорой медицинской помощи.
Напомним, также вчера в Талгарском районе с горы "Большой Алматинский пик" высотой 2600 метров спасателями Республиканского оперативно-спасательного отряда спасен 16-летний подросток.
Правила безопасности в горах
Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:
- не ходите в горы в одиночку;
- не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
- основную часть похода выполняйте до обеда;
- не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
- прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.
При походе в горы необходимо также:
- рассчитывать свои физические возможности;
- учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;
- в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).
Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2134968-kazahstanka-slomala-nogu-v-gorah-v-almatinskoy-oblasti-ee-spuskali-vertoletom/