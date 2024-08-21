Ногу и руку сломал турист в горах Алматинской области (видео)
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Ногу и руку сломал мужчина после падения в горах Алматинской области. Прибывшие на место спасатели оказали ему первую помощь и эвакуировали, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Сообщение о пострадавшем в ущелье мужчине поступило сегодня вечером. На пике Башута Заилийского Алатау упавшему 21-летнему гражданину требовалась транспортировка, сообщается в Telegram-канале МЧС.
Спасатели оказали первую помощь, наложив ему шины на поврежденные части тела. Затем с помощью альпинистского снаряжения и носилок эвакуировали пострадавшего с высоты 3400 метров, передав потом сотрудникам скорой помощи.
Ранее в горах Алматинской области погиб пожилой мужчина. В связи с этим спасатели призвали пожилых граждан:
- не ходить в горы в одиночку;
- выбирать легкие маршруты, не ходить в необследованные места и следить за прогнозом погоды. Важно также сообщать кому-то о своих планах;
- подниматься в горы постепенно, чтобы адаптироваться к высоте;
- делать частые перерывы, пить достаточно воды, иметь при себе аптечку;
- носить удобную обувь с хорошим сцеплением, использовать трекинговые палки;
- иметь при себе карту, компас или GPS.
Также о мерах предосторожности в горах напоминали в МЧС:
- изучите подробно свой маршрут;
- избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей;
- услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м;
- при этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни;
- всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его;
- следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2151750-nogu-i-ruku-slomal-turist-v-gorah-almatinskoy-oblasti/