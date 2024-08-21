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Ногу и руку сломал турист в горах Алматинской области (видео)

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Горы Казахстана
Горы Казахстана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ногу и руку сломал мужчина после падения в горах Алматинской области. Прибывшие на место спасатели оказали ему первую помощь и эвакуировали, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Сообщение о пострадавшем в ущелье мужчине поступило сегодня вечером. На пике Башута Заилийского Алатау упавшему 21-летнему гражданину требовалась транспортировка, сообщается в Telegram-канале МЧС.

Спасатели оказали первую помощь, наложив ему шины на поврежденные части тела. Затем с помощью альпинистского снаряжения и носилок эвакуировали пострадавшего с высоты 3400 метров, передав потом сотрудникам скорой помощи.

Ранее в горах Алматинской области погиб пожилой мужчина. В связи с этим спасатели призвали пожилых граждан:

  • не ходить в горы в одиночку;
  • выбирать легкие маршруты, не ходить в необследованные места и следить за прогнозом погоды. Важно также сообщать кому-то о своих планах;
  • подниматься в горы постепенно, чтобы адаптироваться к высоте;
  • делать частые перерывы, пить достаточно воды, иметь при себе аптечку;
  • носить удобную обувь с хорошим сцеплением, использовать трекинговые палки;
  • иметь при себе карту, компас или GPS.

Также о мерах предосторожности в горах напоминали в МЧС:

  • изучите подробно свой маршрут;
  • избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей;
  • услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м;
  • при этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни;
  • всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его;
  • следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2151750-nogu-i-ruku-slomal-turist-v-gorah-almatinskoy-oblasti/

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