Ногу и руку сломал турист в горах Алматинской области (видео)

Ногу и руку сломал мужчина после падения в горах Алматинской области. Прибывшие на место спасатели оказали ему первую помощь и эвакуировали, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Сообщение о пострадавшем в ущелье мужчине поступило сегодня вечером. На пике Башута Заилийского Алатау упавшему 21-летнему гражданину требовалась транспортировка, сообщается в Telegram-канале МЧС.

Спасатели оказали первую помощь, наложив ему шины на поврежденные части тела. Затем с помощью альпинистского снаряжения и носилок эвакуировали пострадавшего с высоты 3400 метров, передав потом сотрудникам скорой помощи.

Ранее в горах Алматинской области погиб пожилой мужчина. В связи с этим спасатели призвали пожилых граждан:

не ходить в горы в одиночку;

выбирать легкие маршруты, не ходить в необследованные места и следить за прогнозом погоды. Важно также сообщать кому-то о своих планах;

подниматься в горы постепенно, чтобы адаптироваться к высоте;

делать частые перерывы, пить достаточно воды, иметь при себе аптечку;

носить удобную обувь с хорошим сцеплением, использовать трекинговые палки;

иметь при себе карту, компас или GPS.

Также о мерах предосторожности в горах напоминали в МЧС:

изучите подробно свой маршрут;

избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей;

услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м;

при этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни;

всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его;

следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.