Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Туриста с переломом эвакуировали с ледника Богдановича в Заилийском Алатау

Опубликовано:

Спасение туриста в горах
Спасение туриста в горах. Фото: МЧС РК

Спасатели МЧС с высоты 3500 метров, в районе ледника Богдановича, эвакуировали туриста, который слома ногу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным МЧС, опубликованным в Telegram-канале, на пульт 112 поступило сообщение, что в горах Заилийского Алатау, в районе ледника Богдановича, возле горной пещеры, мужчина получил травму - сломал ногу.

"Незамедлительно был организован выезд оперативной группы "РОСО" МЧС. Спасатели, действуя на высоте 3500 метров над уровнем моря, обнаружили пострадавшего с предварительно выявленным переломом левой ноги.

На месте происшествия спасатели оказали необходимую медицинскую помощь. Совместными усилиями спасателями РОСО МЧС и "Службы спасения Алматы" осуществили транспортировку пострадавшего до ГЛК "Шымбулак", где он был передан сотрудникам ЦМК МЧС для дальнейшего наблюдения и лечения", - отмечается в сообщении.

МЧС Казахстана напоминает о необходимости соблюдения мер предосторожности при передвижении в горной местности.

Туристам рекомендуется учитывать погодные условия, правильно подбирать экипировку и заранее информировать спасательные службы о маршруте восхождения.

Ранее сообщалось, что ногу и руку сломал мужчина после падения в горах Алматинской области. Прибывшие на место спасатели оказали ему первую помощь и эвакуировали.

А в ущелье Левый Талгар женщина, идущая по маршруту, сломала ногу на высоте 3000 м. Спасатели также спустили ее на вертолете.

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:

  • не ходите в горы в одиночку;
  • не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
  • основную часть похода выполняйте до обеда;
  • не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
  • прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

При походе в горы необходимо также:

  • рассчитывать свои физические возможности;
  • учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;
  • в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2219091-turista-s-perelomom-evakuirovali-s-lednika-bogdanovicha-v-zailiyskom-alatau/