Туриста с переломом эвакуировали с ледника Богдановича в Заилийском Алатау

Спасатели МЧС с высоты 3500 метров, в районе ледника Богдановича, эвакуировали туриста, который слома ногу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным МЧС, опубликованным в Telegram-канале, на пульт 112 поступило сообщение, что в горах Заилийского Алатау, в районе ледника Богдановича, возле горной пещеры, мужчина получил травму - сломал ногу.

"Незамедлительно был организован выезд оперативной группы "РОСО" МЧС. Спасатели, действуя на высоте 3500 метров над уровнем моря, обнаружили пострадавшего с предварительно выявленным переломом левой ноги.

На месте происшествия спасатели оказали необходимую медицинскую помощь. Совместными усилиями спасателями РОСО МЧС и "Службы спасения Алматы" осуществили транспортировку пострадавшего до ГЛК "Шымбулак", где он был передан сотрудникам ЦМК МЧС для дальнейшего наблюдения и лечения", - отмечается в сообщении.

МЧС Казахстана напоминает о необходимости соблюдения мер предосторожности при передвижении в горной местности.

Туристам рекомендуется учитывать погодные условия, правильно подбирать экипировку и заранее информировать спасательные службы о маршруте восхождения.

Ранее сообщалось, что ногу и руку сломал мужчина после падения в горах Алматинской области. Прибывшие на место спасатели оказали ему первую помощь и эвакуировали.

А в ущелье Левый Талгар женщина, идущая по маршруту, сломала ногу на высоте 3000 м. Спасатели также спустили ее на вертолете.

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:

не ходите в горы в одиночку;

не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;

основную часть похода выполняйте до обеда;

не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;

прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

При походе в горы необходимо также:

рассчитывать свои физические возможности;

учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;

в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).