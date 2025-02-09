Туриста с переломом эвакуировали с ледника Богдановича в Заилийском Алатау
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Спасатели МЧС с высоты 3500 метров, в районе ледника Богдановича, эвакуировали туриста, который слома ногу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным МЧС, опубликованным в Telegram-канале, на пульт 112 поступило сообщение, что в горах Заилийского Алатау, в районе ледника Богдановича, возле горной пещеры, мужчина получил травму - сломал ногу.
"Незамедлительно был организован выезд оперативной группы "РОСО" МЧС. Спасатели, действуя на высоте 3500 метров над уровнем моря, обнаружили пострадавшего с предварительно выявленным переломом левой ноги.
На месте происшествия спасатели оказали необходимую медицинскую помощь. Совместными усилиями спасателями РОСО МЧС и "Службы спасения Алматы" осуществили транспортировку пострадавшего до ГЛК "Шымбулак", где он был передан сотрудникам ЦМК МЧС для дальнейшего наблюдения и лечения", - отмечается в сообщении.
МЧС Казахстана напоминает о необходимости соблюдения мер предосторожности при передвижении в горной местности.
Туристам рекомендуется учитывать погодные условия, правильно подбирать экипировку и заранее информировать спасательные службы о маршруте восхождения.
Ранее сообщалось, что ногу и руку сломал мужчина после падения в горах Алматинской области. Прибывшие на место спасатели оказали ему первую помощь и эвакуировали.
А в ущелье Левый Талгар женщина, идущая по маршруту, сломала ногу на высоте 3000 м. Спасатели также спустили ее на вертолете.
Правила безопасности в горах
Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:
- не ходите в горы в одиночку;
- не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
- основную часть похода выполняйте до обеда;
- не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
- прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.
При походе в горы необходимо также:
- рассчитывать свои физические возможности;
- учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;
- в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).
Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2219091-turista-s-perelomom-evakuirovali-s-lednika-bogdanovicha-v-zailiyskom-alatau/