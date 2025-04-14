Женщина погибла под колесами товарного поезда в Семее

В Семее на железнодорожном переезде произошла трагедия - под колесами товарного поезда погибла женщина, сообщает региональный портал Abainewskz.

Как сообщает издание, сегодня около 16:30 на железнодорожном переезде по улице Дулатова в Семее произошла трагедия.

"Согласно записи с видеорегистратора автомобиля, ожидавшего проезд, женщина попыталась проскочить под стоящим товарным поездом. В 16:22 она, не дождавшись его полного проезда, решила пройти между вагонами. Однако буквально через несколько секунд, в 16:22:19, состав начал движение, и поезд проехал женщину.

Очевидцы происшествия подбежали и вытащили женщину с рельсов, однако от полученных травм она скончалась на месте", - сообщается в материале регионального издания.

В департаменте полиции на транспорте изданию сообщили, что линейным отделом полиции на станции "Семей" возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека.

"В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия", - уточнили в ведомстве.

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