Мужчина попал под поезд и погиб в Уральске

Сегодня, 4 февраля, около 12 часов дня мужчина попал под поезд на станции Уральск и скончался от полученных травм, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, по данному факту в Линейном отделе полиции на станции Уральск начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, что повлекло по неосторожности смерть человека.

"В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит", - отметили в ДП на транспорте.

Добавим, что согласно ч.2 ст.344 УК РК нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если это деяние повлекло по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Осенью 2024 года мужчина в Шымкенте попал под поезд и от полученных травм скончался на месте. По данному факту в полиции начали досудебное расследование.