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Преподавателя Академии МЧС нашли мертвым в Кокшетау

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Академия МЧС в Кокшетау
Академия гражданской защиты им. М.Габдуллина МЧС РК. Фото: gov.kz

В Кокшетау обнаружили тело преподавателя Академии гражданской защиты им. М.Габдуллина МЧС РК в здании учебного заведения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана (список доступен здесь).

Как сообщает пресс-служба ведомства, 2 апреля в Кокшетау обнаружено тело преподавателя Академии гражданской защиты им. М.Габдуллина МЧС Республики Казахстан.

"По предварительной информации, последний совершил суицид. Зарегистрировано уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются", - отметили в ДП Акмолинской области.

Ранее в Актобе по месту жительства обнаружили тело полицейского без признаков насильственной смерти. Погибший находился на излечении после операции.

В феврале в Сети появилась информация о смерти полицейского на посту в Жамбылской области, в пяти километрах от Тараза. Началось досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства".

А в Актау подозреваемого в убийстве нашли мертвым. Как рассказали в полиции, предположительно, он совершил суицид. Начато досудебное расследование по статьям об убийстве и доведении до самоубийства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2232723-prepodavatelya-akademii-mchs-nashli-mertvym-v-kokshetau/