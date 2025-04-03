Преподавателя Академии МЧС нашли мертвым в Кокшетау

В Кокшетау обнаружили тело преподавателя Академии гражданской защиты им. М.Габдуллина МЧС РК в здании учебного заведения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана ( список доступен здесь ).

Как сообщает пресс-служба ведомства, 2 апреля в Кокшетау обнаружено тело преподавателя Академии гражданской защиты им. М.Габдуллина МЧС Республики Казахстан.

"По предварительной информации, последний совершил суицид. Зарегистрировано уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются", - отметили в ДП Акмолинской области.

Ранее в Актобе по месту жительства обнаружили тело полицейского без признаков насильственной смерти. Погибший находился на излечении после операции.

В феврале в Сети появилась информация о смерти полицейского на посту в Жамбылской области, в пяти километрах от Тараза. Началось досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства".

А в Актау подозреваемого в убийстве нашли мертвым. Как рассказали в полиции, предположительно, он совершил суицид. Начато досудебное расследование по статьям об убийстве и доведении до самоубийства.