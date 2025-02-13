Полицейского нашли мертвым на посту в Жамбылской области

В Сети появилась информация о смерти полицейского на посту в Жамбылской области. Происшествие прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана ( список доступен здесь ).

Информацию о самоубийстве сотрудника полиции опубликовал Telegram-канал "Криминальный Казахстан". По его данным, тело сержанта 2003 года рождения было обнаружено вечером 12 февраля на посту районной электростанции в поселке Жасоркен, в пяти километрах от Тараза.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе ДП Жамбылской области.

"Начато досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства". Проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на полноту, объективность и всесторонность расследования.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит", - заявили в ведомстве.

Отметим, что по ч.1 ст.105 УК РК доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, а равно его склонение к совершению самоубийства либо содействие таковому наказываются ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее в Жамбылской области при исполнении служебных обязанностей в ДТП погиб старший инспектор батальона патрульной полиции Абай Үшкемпір. Патрульный автомобиль обеспечивал безопасность дорожного движения на закрепленной территории, когда в него въехала легковая машина с полосы встречного движения.