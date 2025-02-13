Полицейского нашли мертвым на посту в Жамбылской области
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В Сети появилась информация о смерти полицейского на посту в Жамбылской области. Происшествие прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.
Информацию о самоубийстве сотрудника полиции опубликовал Telegram-канал "Криминальный Казахстан". По его данным, тело сержанта 2003 года рождения было обнаружено вечером 12 февраля на посту районной электростанции в поселке Жасоркен, в пяти километрах от Тараза.
Инцидент прокомментировали в пресс-службе ДП Жамбылской области.
"Начато досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства". Проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на полноту, объективность и всесторонность расследования.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит", - заявили в ведомстве.
Отметим, что по ч.1 ст.105 УК РК доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, а равно его склонение к совершению самоубийства либо содействие таковому наказываются ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.
Ранее в Жамбылской области при исполнении служебных обязанностей в ДТП погиб старший инспектор батальона патрульной полиции Абай Үшкемпір. Патрульный автомобиль обеспечивал безопасность дорожного движения на закрепленной территории, когда в него въехала легковая машина с полосы встречного движения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2220470-policeyskogo-nashli-mertvym-na-postu-v-zhambylskoy-oblasti/