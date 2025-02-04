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Подозреваемого в убийстве нашли мертвым в Актау

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Полицейский автомобиль
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня в Актау обнаружили мужчину с телесными повреждениями, который в итоге скончался. Позже подозреваемого тоже нашли мертвым, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Мангистауской области.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана (список доступен здесь).

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в УП Актау поступило сообщение о мужчине с телесными повреждениями. Полицейский экипаж прибыл на место происшествия в течение 5 минут. По прибытии было установлено, что пострадавший скончался.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий с использованием записей камер видеонаблюдения сотрудники полиции в течение 30 минут установили подозреваемого и его маршрут передвижения. Вскоре был определен его адрес проживания.

Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили тело мужчины, который, предположительно, совершил самоубийство", - проинформировали в ДП Мангистауской области.

Начато досудебное расследование по статьям 99 и 105 Уголовного кодекса РК (Убийство и доведение до самоубийства). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области в трехдневный срок было завершено расследование дела об убийстве. По данным прокуратуры региона, 8 декабря 2024 года в Хромтау сотрудник автостоянки острым предметом нанес удар администратору кемпинга, что привело к смерти последнего. Обвиняемый получил 11 лет лишения свободы.

А в Уральске задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве 25-летней давности на почве финансовых разногласий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2217933-podozrevaemogo-v-ubiystve-nashli-mertvym-v-aktau/