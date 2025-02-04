Подозреваемого в убийстве нашли мертвым в Актау
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Сегодня в Актау обнаружили мужчину с телесными повреждениями, который в итоге скончался. Позже подозреваемого тоже нашли мертвым, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Мангистауской области.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, в УП Актау поступило сообщение о мужчине с телесными повреждениями. Полицейский экипаж прибыл на место происшествия в течение 5 минут. По прибытии было установлено, что пострадавший скончался.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий с использованием записей камер видеонаблюдения сотрудники полиции в течение 30 минут установили подозреваемого и его маршрут передвижения. Вскоре был определен его адрес проживания.
Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили тело мужчины, который, предположительно, совершил самоубийство", - проинформировали в ДП Мангистауской области.
Начато досудебное расследование по статьям 99 и 105 Уголовного кодекса РК (Убийство и доведение до самоубийства). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области в трехдневный срок было завершено расследование дела об убийстве. По данным прокуратуры региона, 8 декабря 2024 года в Хромтау сотрудник автостоянки острым предметом нанес удар администратору кемпинга, что привело к смерти последнего. Обвиняемый получил 11 лет лишения свободы.
А в Уральске задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве 25-летней давности на почве финансовых разногласий.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2217933-podozrevaemogo-v-ubiystve-nashli-mertvym-v-aktau/