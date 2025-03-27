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Тело полицейского нашли в Актобе

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Полицейский в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Актобе по месту жительства обнаружили тело полицейского. Ситуацию прокомментировали в Департаменте полиции Актюбинской области, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по месту жительства нашли тело без признаков насильственной смерти. Погибший находился на излечении после операции.

Вчера стало известно, что в Актобе сотрудник полиции по неосторожности ранил своего друга из табельного оружия. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, а полицейского отстранили от выполнения служебных обязанностей. Ход расследования данного дела находится на контроле.

Ранее в Сети появилась информация о смерти полицейского на посту в Жамбылской области, в пяти километрах от Тараза. Началось досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства". Проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на полноту, объективность и всесторонность расследования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2230905-telo-policeyskogo-nashli-v-aktobe/