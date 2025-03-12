Казахстанец выстрелил себе в челюсть при чистке ружья

Вчера, 12 марта, в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу экстренно поступил пациент с огнестрельным ранением нижней челюсти, полученным во время чистки собственного ружья, передает NUR.KZ.

Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в Алматинской многопрофильной клинической больнице, вчера к ним экстренно поступил пациент с огнестрельным ранением нижней челюсти, полученным во время чистки собственного ружья.

Скорость реагирования и предоставление экстренной помощи в таких ситуациях имеет критическое значение, отметили в больнице.

Для устранения последствий травмы была необходимо извлечение пули, которая нанесла серьезные повреждения костным структурам нижней челюсти.

"Операция прошла успешно, и пациенту была своевременно предоставлена необходимая постоперационная помощь. После вмешательства больной чувствует себя хорошо и находится под наблюдением специалистов", - рассказал проведший операцию врач челюстно-лицевой хирургии Шермахан Бахытжан Ердулатович.

"Реагирование на огнестрельные ранения, как в случае с травмой нижней челюсти, требует высокой квалификации и слаженной работы медицинского персонала. Своевременная транспортировка пациента в специализированное учреждение и качественная экстренная помощь могут стать решающими факторами в восстановлении его здоровья. Поэтому при возникновении подобных ситуаций важно не терять время и обращаться за специализированной помощью незамедлительно", - добавила заведующая операционного блока Найля Байшекова.

Корреспондент NUR.KZ также обратился за комментарием по данному случаю в Департамент полиции Алматинской области.

Напомним, осенью прошлого года в Жамбылской области сотрудник полиции случайно выстрелил в коллегу. По факту выстрела было возбуждено уголовное дело.

Летом военного из Акмолинской области осудили за причинение смерти по неосторожности - он случайно дважды выстрелил в водителя боевыми патронами.

В феврале прошлого года в Алматы полицейский случайно застрелил своего коллегу. В результате он получил 1,5 года лишения свободы.

Ранее в Павлодарской области 46-летнего сельского жителя осудили за незаконное хранение самодельного ружья, которое еще и случайно выстрелило в своего хозяина. Мужчина получил ранение и год ограничения свободы.