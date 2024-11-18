Полицейский выстрелил в коллегу в Жамбылской области
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В Жамбылской области сотрудник полиции случайно выстрелил в коллегу. По факту выстрела возбуждено уголовное дело, передает сайт телеканала КТК.
Как сообщает телеканал, ссылаясь на областной департамент полиции, инцидент произошел в субботу, 16 ноября.
"При патрулировании обслуживаемой территории в служебном автомобиле при неосторожном обращении с оружием один сотрудник случайно выстрелил в спину другому. По факту халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия, возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.
Пострадавший госпитализирован в Кордайскую районную больницу.
Сотрудниками полиции проводится служебная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Источник: КТК
Напомним, летом в Западно-Казахстанской области в здании департамента полиции полицейский получил огнестрельное ранение. Сообщалось, что он якобы случайно выстрелил в себя из табельного оружия на КПП. Позже мужчина умер.
В правоохранительных органах сообщали, что начали проверку по данному факту.
Мы также рассказывали, что в одном из населенных пунктов Алматинской области выстрелом из огнестрельного оружия был ранен в руку участковый инспектор полиции. Подозреваемого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, задержали.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2188644-policeyskiy-vystrelil-v-kollegu-v-zhambylskoy-oblasti/