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Полицейский выстрелил в коллегу в Жамбылской области

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Полицейские в форме на улице
Полицейские. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Жамбылской области сотрудник полиции случайно выстрелил в коллегу. По факту выстрела возбуждено уголовное дело, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, ссылаясь на областной департамент полиции, инцидент произошел в субботу, 16 ноября.

"При патрулировании обслуживаемой территории в служебном автомобиле при неосторожном обращении с оружием один сотрудник случайно выстрелил в спину другому. По факту халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия, возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении. 

Пострадавший госпитализирован в Кордайскую районную больницу. 

Сотрудниками полиции проводится служебная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник: КТК

Напомним, летом в Западно-Казахстанской области в здании департамента полиции полицейский получил огнестрельное ранение. Сообщалось, что он якобы случайно выстрелил в себя из табельного оружия на КПП. Позже мужчина умер.

В правоохранительных органах сообщали, что начали проверку по данному факту.

Мы также рассказывали, что в одном из населенных пунктов Алматинской области выстрелом из огнестрельного оружия был ранен в руку участковый инспектор полиции. Подозреваемого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, задержали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2188644-policeyskiy-vystrelil-v-kollegu-v-zhambylskoy-oblasti/

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