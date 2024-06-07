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Военный отправился на задание с сотрудниками КНБ и случайно дважды выстрелил в водителя в Акмолинской области

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Человек держит в руках пистолет
Пистолет. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Военного из Акмолинской области осудили за причинение смерти по неосторожности - он случайно дважды выстрелил в водителя боевыми патронами. Об этом сообщили в Военном суде Казахстана, передает NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе суда, военнослужащий вместе с коллегами отправился на служебном авто на оперативно-розыскные мероприятия, которые проводили сотрудники КНБ. Военные должны были оказать помощь работникам Комитета.

Однако, сидя в машине и ожидая представителей КНБ, обвиняемый дважды выстрелил в водителя автомобиля.

"Подсудимый Е., сидя на пассажирском сиденье служебного автомобиля позади водителя Ч., действуя по неосторожности в форме преступной халатности, пренебрегая правилами применения оружия, без намерения причинить смерть человеку, случайно дважды выстрелил боевыми патронами из оружия", - говорится в сообщении суда.

Водитель от телесных повреждений скончался, а военнослужащий оказался на скамье подсудимых Военного суда Акмолинского гарнизона. Его обвиняли по части 2 статьи 462 УК РК - "Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Судья признал военнослужащего виновным и назначил два года лишения свободы. Кроме того, осужденный должен выплатить моральный ущерб представителям потерпевшего в размере 6 млн тенге. ️Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы полицейский случайно застрелил своего коллегу. В результате он получил 1,5 года лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2114046-voennyy-otpravilsya-na-zadanie-s-sotrudnikami-knb-i-sluchayno-dvazhdy-vystrelil-v-voditelya-v-akmolinskoy-oblasti/

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