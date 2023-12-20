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Мужчину, случайно выстрелившего в себя, осудили в Павлодарской области

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Оружие и патроны лежат на столе
Оружие и патроны. Иллюстративное фото: WIN-Initiative/Neleman/Getty Images

В Павлодарской области 46-летнего сельского жителя осудили за незаконное хранение самодельного ружья, которое еще и случайно выстрелило в своего хозяина. Мужчина получил ранение, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Аксуского городского суда.

Как следует из материалов дела, в 1990 году сельчанин, будучи охотником, купил "пугач" (игрушечное оружие). Пользовался им по назначению до 2013 года, а после приварил к нему трубу и таким образом переделал под гладкоствольное огнестрельное оружие.

В 2017 году с охотой, по словам мужчины, он решил завязать. Вышел из сообщества и все имевшееся оружие сдал, но вот про самодельное ружье якобы забыл. Узнали про него полицейские лишь из-за случайного выстрела.

"8 сентября 2023 года он поехал на рыбалку около села Омарова и взял с собой данное оружие для отпугивания ондатры. Когда ехал к озеру, то увидел сотрудников полиции. Испугавшись, положил оружие на заднее сиденье, и произошел выстрел, где он получил ранение по собственной неосторожности. По данному факту велось расследование", - указано в приговоре Акуского городского суда.

Ранение было не смертельное. Полицейские, которых мужчина испугался, в итоге открыли уголовное дело по ст.287 ч.2 УК РК (Незаконное хранение оружия).

В суде 46-летний сельчанин вину не отрицал. Ему назначили год ограничения свободы, а самодельное ружье должны уничтожить.

Добавим, что согласно ст.287 ч.2 УК РК незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей (до 6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051741-muzhchinu-sluchayno-vystrelivshego-v-sebya-osudili-v-pavlodarskoy-oblasti/

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