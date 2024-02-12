Тюремный срок получил полицейский в Алматы, случайно застреливший своего коллегу

Алматинский районный суд Алматы вынес приговор полицейскому, по неосторожности застрелившему своего коллегу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов Алматы.

Как сообщает пресс-служба судов Алматы на своей странице в , в Алмалинском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении полицейского - подсудимого К. Дело рассматривалось по ст. 104 ч.1 УК, по факту причинения смерти по неосторожности.

"Судом установлено, что летом 2023 года подсудимый прибыл в здание полиции, заступив на смену по охране здания. Далее, коллега подсудимого, после получения табельного оружия, попросил К. подержать его, чтобы застегнуть свой ремень.

Подсудимый К., в свою очередь, взяв табельное оружие и, игнорируя все правила пользования табельным оружием, начал раскачивать оружие вниз и вверх. В результате этих действий подсудимый по неосторожности выстрелил в голову стоящего напротив коллеги. Последний скончался на месте", - говорится в сообщении суда.

Отмечается, что подсудимый свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Суд признал виновным подсудимого и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

Также суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевшего 10 млн тенге морального ущерба и порядка 3,5 млн тенге материального ущерба.

Сообщается, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Добавим, что согласно ст.104 ч.1 УК РК, причинение смерти по неосторожности наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, летом прошлого года в ходе интервью корреспонденту NUR.KZ подробнее об этом инциденте рассказал начальник Департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров. Он сообщил, что в данном случае были выявлены нарушения техники безопасности. Но конфликта между полицейскими, как заверил Заппаров, не было.

"Погибший и выстреливший сотрудники работали в одну смену продолжительное время. В тот момент рядом находились еще два сотрудника, они прекрасно все слышали и видели. Учитывая случившееся, на особый контроль взято проведение занятий и инструктажа личного состава при обращении с оружием, организовано дополнительное изучение законодательных актов и инструкций о применении и хранения оружия.

Также после данного инцидента был уволен один сотрудник, еще несколько руководителей освобождены от занимаемых должностей", - прокомментировал тогда глава алматинской полиции.