Поезд столкнулся с грузовиком в Атырауской области: локомотив и 11 вагонов сошли с рельсов
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Поезд столкнулся с грузовиком в Атырауской области. В результате пострадали люди, а с рельсов сошли локомотив и 11 порожних вагонов, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.
Как сообщается в Telegram-канале нацперевозчика, 1 марта в 10:20 на железнодорожном переезде станции Тендік по вине водителя грузового автомобиля допущено столкновение с грузовым поездом.
"В результате аварии пострадали работники локомотивной бригады. С рельсов сошли локомотив и 11 порожних вагонов", - отметили в КТЖ.
Здесь добавили, что в 2024 году на железнодорожных переездах произошло 28 дорожно-транспортных происшествий из-за нарушений водителями автотранспортных средств правил дорожного движения.
В КТЖ напомнили о важности соблюдения правил безопасности на железнодорожных переездах для предотвращения подобных инцидентов.
Напомним, 1 февраля в Карагандинской области сошел с рельсов вагон грузового поезда. ЧП обошлось без пострадавших. В КТЖ отметили, что предварительная причина - излом боковой рамы вагона, собственником которого является компания из Узбекистана.
Также в Жамбылской области на станции Отар сошел с рельсов вагон грузового поезда. Инцидент не повлиял на движение других поездов. Никто из людей не пострадал.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2224686-poezd-stolknulsya-s-gruzovikom-v-atyrauskoy-oblasti-lokomotiv-i-11-vagonov-soshli-s-relsov/