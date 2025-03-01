Поезд столкнулся с грузовиком в Атырауской области: локомотив и 11 вагонов сошли с рельсов

Поезд столкнулся с грузовиком в Атырауской области. В результате пострадали люди, а с рельсов сошли локомотив и 11 порожних вагонов, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.

Как сообщается в Telegram-канале нацперевозчика, 1 марта в 10:20 на железнодорожном переезде станции Тендік по вине водителя грузового автомобиля допущено столкновение с грузовым поездом.

"В результате аварии пострадали работники локомотивной бригады. С рельсов сошли локомотив и 11 порожних вагонов", - отметили в КТЖ.

Здесь добавили, что в 2024 году на железнодорожных переездах произошло 28 дорожно-транспортных происшествий из-за нарушений водителями автотранспортных средств правил дорожного движения.

В КТЖ напомнили о важности соблюдения правил безопасности на железнодорожных переездах для предотвращения подобных инцидентов.

Напомним, 1 февраля в Карагандинской области сошел с рельсов вагон грузового поезда. ЧП обошлось без пострадавших. В КТЖ отметили, что предварительная причина - излом боковой рамы вагона, собственником которого является компания из Узбекистана.

Также в Жамбылской области на станции Отар сошел с рельсов вагон грузового поезда. Инцидент не повлиял на движение других поездов. Никто из людей не пострадал.