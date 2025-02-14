Взрыв прогремел в районе вокзала в Астане (видео)
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В ночь на 14 февраля в районе старого вокзала в Астане прогремел взрыв. Горожане сняли на видео столб дыма. В МЧС рассказали, что произошло, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Как сообщили Министерства по ЧС РК, ссылаясь на информацию от КТЖ, 14 февраля в районе Сарыарка на улице Гете на 12-м сортировочном пути произошел хлопок в контейнере на платформе.
На месте происшествия незамедлительно прибыли спасатели. Возгораний не было. Жертв нет.
В результате происшествия один человек получил незначительный порез руки от осколка. Бригада скорой медицинской помощи оказала помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
Причины и обстоятельства происшествия уточняются, добавили в МЧС.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
Что делать при взрыве и пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2220689-vzryv-progremel-v-rayone-vokzala-v-astane-video/