Взрыв прогремел в районе вокзала в Астане (видео)

В ночь на 14 февраля в районе старого вокзала в Астане прогремел взрыв. Горожане сняли на видео столб дыма. В МЧС рассказали, что произошло, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщили Министерства по ЧС РК, ссылаясь на информацию от КТЖ, 14 февраля в районе Сарыарка на улице Гете на 12-м сортировочном пути произошел хлопок в контейнере на платформе.

На месте происшествия незамедлительно прибыли спасатели. Возгораний не было. Жертв нет.

В результате происшествия один человек получил незначительный порез руки от осколка. Бригада скорой медицинской помощи оказала помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Причины и обстоятельства происшествия уточняются, добавили в МЧС.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Что делать при взрыве и пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.