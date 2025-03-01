Пассажирские поезда задерживаются из-за аварии на ж/д переезде в Атырауской области

После происшествия на железнодорожном переезде в Атырауской области задерживается ряд пассажирских поездов, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.

Как сообщается в Telegram-канале национальной компании, на месте столкновения грузового поезда и грузового автомобиля ведутся восстановительные работы. Для их проведения задействовано 2 восстановительных поезда и 6 единиц автомобильной техники.

В этой связи задерживаются пассажирские поезда:

№313 "Атырау – Мангистау";

№314 "Мангистау – Атырау";

№42 "Алматы – Атырау";

№41 "Атырау – Алматы";

№123 "Волгоград – Ташкент";

№691 "Атырау – Актобе".

Для оперативной организации перевозки пассажиров акимат Атырау выделил автобусы для маршрута от станции Атырау до ближайшей станции Каработан и в обратном направлении.

Национальный перевозчик обеспечивает меры по предоставлению питания пассажирам, а также предоставляет актуальную информацию посредством SMS-оповещения и на вокзалах о текущей ситуации курсирования пассажирских поездов.

Пассажиры могут обратиться за информацией о задержке пассажирских поездов по бесплатному номеру 1433.

Работы по устранению последствий происшествия продолжаются.

Напомним, ранее в КТЖ рассказали, что 1 марта в 10:20 на железнодорожном переезде станции Тендік по вине водителя грузового автомобиля допущено столкновение с грузовым поездом. В результате аварии пострадали работники локомотивной бригады. С рельсов сошли локомотив и 11 порожних вагонов.

Осенью прошлого года поезд снес грузовик на переезде в Алматинской области. К счастью, никто не пострадал. Водитель фуры был привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.