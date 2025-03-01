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Пассажирские поезда задерживаются из-за аварии на ж/д переезде в Атырауской области

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Восстановительные работы в Атырауской области
Восстановительные работы. Фото: t.me/PR_KTZh

После происшествия на железнодорожном переезде в Атырауской области задерживается ряд пассажирских поездов, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.

Как сообщается в Telegram-канале национальной компании, на месте столкновения грузового поезда и грузового автомобиля ведутся восстановительные работы. Для их проведения задействовано 2 восстановительных поезда и 6 единиц автомобильной техники.

В этой связи задерживаются пассажирские поезда:

  • №313 "Атырау – Мангистау";
  • №314 "Мангистау – Атырау";
  • №42 "Алматы – Атырау";
  • №41 "Атырау – Алматы";
  • №123 "Волгоград – Ташкент";
  • №691 "Атырау – Актобе".

Для оперативной организации перевозки пассажиров акимат Атырау выделил автобусы для маршрута от станции Атырау до ближайшей станции Каработан и в обратном направлении.

Национальный перевозчик обеспечивает меры по предоставлению питания пассажирам, а также предоставляет актуальную информацию посредством SMS-оповещения и на вокзалах о текущей ситуации курсирования пассажирских поездов.

Пассажиры могут обратиться за информацией о задержке пассажирских поездов по бесплатному номеру 1433.

Работы по устранению последствий происшествия продолжаются.

Напомним, ранее в КТЖ рассказали, что 1 марта в 10:20 на железнодорожном переезде станции Тендік по вине водителя грузового автомобиля допущено столкновение с грузовым поездом. В результате аварии пострадали работники локомотивной бригады. С рельсов сошли локомотив и 11 порожних вагонов.

Осенью прошлого года поезд снес грузовик на переезде в Алматинской области. К счастью, никто не пострадал. Водитель фуры был привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2224707-zaderzhka-passazhirskih-poezdov-ozhidaetsya-iz-za-proisshestviya-na-zh-d-pereezde-v-atyrauskoy-oblasti/