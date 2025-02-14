Взрыв в районе вокзала в Астане: в КТЖ раскрыли детали

Накануне ночью в Астане, в районе вокзала прогремел взрыв - произошел хлопок в контейнере на платформе. Детали произошедшего раскрыли в КТЖ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

"14 февраля 2025 года в 00:30 на сортировочном пути станции Астана произошел хлопок в грузовом контейнере. Предварительно в контейнере находился груз - электрооборудование (трансформаторы, генераторы).

Жертв и пострадавших нет. Контейнер принадлежал частной компании", - говорится в сообщении АО "НК "КТЖ" в Telegram-канале.

Сообщается, что начато расследование с участием уполномоченных органов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 февраля в районе старого вокзала в Астане прогремел взрыв. Горожане сняли на видео столб дыма. В МЧС рассказали, что произошло.

В результате происшествия один человек получил незначительный порез руки от осколка. Бригада скорой медицинской помощи оказала помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Что делать при взрыве и пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.