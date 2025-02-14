Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Взрыв в районе вокзала в Астане: в КТЖ раскрыли детали

Опубликовано:

Контейнеры
Контейнеры. Фото: t.me/PR_KTZh

Накануне ночью в Астане, в районе вокзала прогремел взрыв - произошел хлопок в контейнере на платформе. Детали произошедшего раскрыли в КТЖ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

"14 февраля 2025 года в 00:30 на сортировочном пути станции Астана произошел хлопок в грузовом контейнере. Предварительно в контейнере находился груз - электрооборудование (трансформаторы, генераторы).

Жертв и пострадавших нет. Контейнер принадлежал частной компании", - говорится в сообщении АО "НК "КТЖ" в Telegram-канале.

Сообщается, что начато расследование с участием уполномоченных органов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 февраля в районе старого вокзала в Астане прогремел взрыв. Горожане сняли на видео столб дыма. В МЧС рассказали, что произошло.

В результате происшествия один человек получил незначительный порез руки от осколка. Бригада скорой медицинской помощи оказала помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Что делать при взрыве и пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2220713-vzryv-v-rayone-vokzala-v-astane-v-ktzh-raskryli-podrobnosti/