Взрыв в районе вокзала в Астане: в КТЖ раскрыли детали
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Накануне ночью в Астане, в районе вокзала прогремел взрыв - произошел хлопок в контейнере на платформе. Детали произошедшего раскрыли в КТЖ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.
"14 февраля 2025 года в 00:30 на сортировочном пути станции Астана произошел хлопок в грузовом контейнере. Предварительно в контейнере находился груз - электрооборудование (трансформаторы, генераторы).
Жертв и пострадавших нет. Контейнер принадлежал частной компании", - говорится в сообщении АО "НК "КТЖ" в Telegram-канале.
Сообщается, что начато расследование с участием уполномоченных органов.
Ранее сообщалось, что в ночь на 14 февраля в районе старого вокзала в Астане прогремел взрыв. Горожане сняли на видео столб дыма. В МЧС рассказали, что произошло.
В результате происшествия один человек получил незначительный порез руки от осколка. Бригада скорой медицинской помощи оказала помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
Что делать при взрыве и пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2220713-vzryv-v-rayone-vokzala-v-astane-v-ktzh-raskryli-podrobnosti/