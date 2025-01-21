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Мужчина скончался в стрелковом клубе Астаны

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Мужчина с пистолетом
Пистолет в руке. Иллюстративное фото: Sinenkiy / Getty Images

В Сети появилась информация, что в одном из столичных стрелковых клубов во время тренировки 19-летний парень внезапно выстрелил себе в голову. В полиции подтвердили факт, передает NUR.KZ.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана (список доступен здесь).

Информация появилась в Telegram-канале EGOV.PRESS. По словам авторов, в Астане 19-летний парень начал тренировку с пистолетом марки Tanfoglio Limited Custom и, сделав несколько выстрелов, внезапно направил оружие себе в голову и застрелился. Пострадавший скончался на месте.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Астаны. Нам подтвердили информацию и сообщили о возбуждении уголовного дела.

"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Ранее в конце декабря прошлого года в Сети появились видео, где сообщается о возможной перестрелке рядом с одним из баров в Алматы. В Департаменте полиции сообщили, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

До этого в Шымкенте в одном из кафе ссора между отдыхающими мужчинами привела к стрельбе в заведении. Пострадавшего в конфликте госпитализировали. В полиции возбудили уголовное дело, подозреваемого задержали.

Также осенью между посетителями бара в Алматы произошел конфликт. Согласно информации очевидцев происшествия, была стрельба. В полиции завели уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2213396-muzhchina-skonchalsya-v-strelkovom-klube-astany/

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