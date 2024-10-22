"Дважды выстрелил в лицо": отдых в кафе закончился конфликтом в Шымкенте

В одном из кафе Шымкента ссора между отдыхающими мужчинами привела к стрельбе в заведении. Инцидент прокомментировали в городском департаменте полиции, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Kozachkov offside было опубликовано видео, на котором можно увидеть случившийся конфликт.

"На днях произошел спор между мужчинами, отдыхавшими в кафе. Когда аргументы закончились, один из них достал травматический пистолет и дважды выстрелил в лицо другому. Сейчас пострадавший госпитализирован", - сообщается в описании к видео.

По словам автора поста, полицейские быстро задержали 37-летнего стрелка и отправили его в изолятор временного содержания.

"Чтобы подозреваемый не сбежал и не смог совершить повторное правонарушение, правоохранительные органы попросили следственный суд санкционировать ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Однако следственный судья Шымкента пришел к выводу, что нет необходимости заключать под стражу человека, стреляющего другим людям в лицо, залога в 16 млн тенге вполне достаточно", - говорится в посте.

О произошедшем высказались в пресс-службе ДП Шымкента.

"За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Полицией подозреваемый установлен и задержан", - прокомментировали в ведомстве.

В ДП Шымкента отметили, что изъяли вещественные доказательства, а также назначили экспертизы. Проводятся следственные мероприятия.

Добавим, что по ч.1 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее конфликт произошел между посетителями бара в Алматы. Согласно информации очевидцев происшествия, в кальянной была стрельба. По данному факту управление полиции Бостандыкского района возбудило уголовное дело.