Ночной инцидент возле бара в Алматы прокомментировали в полиции (видео)
Опубликовано:
В Сети появились видео, где сообщается о возможной перестрелке рядом с одним из баров в Алматы. В Департаменте полиции отреагировали на информацию, передает NUR.KZ.
Видео с места ночного инцидента возле одного из увеселительных заведений Алматы опубликовано в Telegram-канале Kris_p_almaty.
"Пишут, что возможно была перестрелка около BarLand 22 декабря в 04:34 примерно, подробности уточняются", - гласит запись под видео.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматы, по факту хулиганства Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело.
"Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Другие обстоятельства устанавливаются", - отмечается в сообщении.
Уточнять, действительно ли на месте была перестрелка, в ведомстве не стали, ограничившись коротким комментарием.
Внимание! Видео содержат ненормативную лексику.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2203359-nochnoy-incident-vozle-bara-v-almaty-prokommentirovali-v-policii-video/