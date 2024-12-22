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Ночной инцидент возле бара в Алматы прокомментировали в полиции (видео)

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Инцидент в Алматы
Инцидент в Алматы. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_kz

В Сети появились видео, где сообщается о возможной перестрелке рядом с одним из баров в Алматы. В Департаменте полиции отреагировали на информацию, передает NUR.KZ.

Видео с места ночного инцидента возле одного из увеселительных заведений Алматы опубликовано в Telegram-канале Kris_p_almaty.

"Пишут, что возможно была перестрелка около BarLand 22 декабря в 04:34 примерно, подробности уточняются", - гласит запись под видео.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматы, по факту хулиганства Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Другие обстоятельства устанавливаются", - отмечается в сообщении.

Уточнять, действительно ли на месте была перестрелка, в ведомстве не стали, ограничившись коротким комментарием.

Внимание! Видео содержат ненормативную лексику.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2203359-nochnoy-incident-vozle-bara-v-almaty-prokommentirovali-v-policii-video/

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