Ночной инцидент возле бара в Алматы прокомментировали в полиции (видео)

В Сети появились видео, где сообщается о возможной перестрелке рядом с одним из баров в Алматы. В Департаменте полиции отреагировали на информацию, передает NUR.KZ.

Видео с места ночного инцидента возле одного из увеселительных заведений Алматы опубликовано в Telegram-канале Kris_p_almaty.

"Пишут, что возможно была перестрелка около BarLand 22 декабря в 04:34 примерно, подробности уточняются", - гласит запись под видео.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматы, по факту хулиганства Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Другие обстоятельства устанавливаются", - отмечается в сообщении.

Уточнять, действительно ли на месте была перестрелка, в ведомстве не стали, ограничившись коротким комментарием.

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