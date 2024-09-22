"Началась стрельба": конфликт произошел между посетителями бара в Алматы (видео)

Конфликт произошел между посетителями бара в Алматы. Согласно информации очевидцев происшествия, была стрельба, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В Telegram-канале "Мой Алматы" появилась информация о том, что некие граждане устроили стрельбу в одном из баров города.

"По словам очевидцев, в кальянной случился конфликт, перешедший в стрельбу", - пишут авторы.

Корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции Алматы прокомментировали произошедшее.

"По данному факту управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело.

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемых. По предварительным данным, конфликт произошел между малознакомыми людьми" - гласит ответ.

Напомним, в июле в одном из городских кафе тоже произошла стрельба. Группа посетителей заведения начала спорить, словесное выяснение отношений перешло к физической расправе. В ходе драки один из них применил травматическое оружие - его задержали.

В июне в Алматинской области гости на свадьбе в Алматинской области устроили стрельбу в воздух. Видеоролик с мероприятия попал в интернет, оттуда об инциденте узнала полиция и начала поиск героев ролика.

В феврале полиция завела уголовное дело по факту стрельбы в овощном магазине Алматы.