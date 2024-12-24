Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Выпрыгнула из окна": информацию о смерти девушки-следователя прокомментировали в полиции Астаны

Опубликовано:

Открытое окно со шторами
Открытое окно. Иллюстративное фото: Sheldon Wood - Northern Soul / Getty Images

В Сети распространяется информация, что в Астане из окна многоэтажки выпала 26-летняя девушка-следователь. В пресс-службе Департамента полиции прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана (список доступен здесь).

Информация о смерти женщины в Астане опубликована в Telegram-канале Kozachkov offside. Сообщается, что трагедия произошла сегодня. Погибшей якобы была 26-летняя девушка - следователь управления полиции района Алматы.

"По факту обнаружения трупа возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, погибшая выпала с 9-го этажа. Подробности выясняются", - сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2204405-vyprygnula-iz-okna-informaciyu-o-smerti-devushki-sledovatelya-prokommentirovali-v-policii-astany/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie