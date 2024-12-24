"Выпрыгнула из окна": информацию о смерти девушки-следователя прокомментировали в полиции Астаны

В Сети распространяется информация, что в Астане из окна многоэтажки выпала 26-летняя девушка-следователь. В пресс-службе Департамента полиции прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана ( список доступен здесь ).

Информация о смерти женщины в Астане опубликована в Telegram-канале Kozachkov offside. Сообщается, что трагедия произошла сегодня. Погибшей якобы была 26-летняя девушка - следователь управления полиции района Алматы.

"По факту обнаружения трупа возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, погибшая выпала с 9-го этажа. Подробности выясняются", - сообщили в пресс-службе столичной полиции.