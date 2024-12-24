"Выпрыгнула из окна": информацию о смерти девушки-следователя прокомментировали в полиции Астаны
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В Сети распространяется информация, что в Астане из окна многоэтажки выпала 26-летняя девушка-следователь. В пресс-службе Департамента полиции прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.
Информация о смерти женщины в Астане опубликована в Telegram-канале Kozachkov offside. Сообщается, что трагедия произошла сегодня. Погибшей якобы была 26-летняя девушка - следователь управления полиции района Алматы.
"По факту обнаружения трупа возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, погибшая выпала с 9-го этажа. Подробности выясняются", - сообщили в пресс-службе столичной полиции.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2204405-vyprygnula-iz-okna-informaciyu-o-smerti-devushki-sledovatelya-prokommentirovali-v-policii-astany/