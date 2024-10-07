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19-летняя девушка выпала из окна многоэтажки в Алматы

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Девушка выпала из окна многоэтажки в Алматы
Очевидцы, полиция и медики на месте происшествия. Фото: t.me/almaty_my

Полиция Алматы выясняет обстоятельства падения девушки из окна многоэтажки в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города. Кадры с места происшествия ранее появились в Сети.

В Telegram-канале "Мой Алматы" опубликовали информацию о том, что 19-летняя девушка выпала из окна 14 этажа в ЖК "Манхэттен". Также были опубликованы фотографии и видео с места происшествия. На кадрах видно, как работают сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматы.

"По данному факту отделом полиции при УП Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - прокомментировали в ДП.

Напомним, несколько недель назад в Алматы произошел несчастный случай: школьница упала из окна многоэтажного дома с огромной высоты.

За неделю до этого также в Алматы под окнами многоэтажки нашли тела двух семиклассниц. В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела по данному факту. Позже с заявлением выступили в управлении образования. В ведомстве рассказали, что создали комиссию по изучению всех обстоятельств дела с привлечением сотрудников соответствующих госорганов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2170941-19-letnyaya-devushka-vypala-iz-okna-mnogoetazhki-v-almaty/

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