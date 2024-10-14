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Тело 19-летнего парня нашли у многоэтажки в Астане: стали известны новые подробности

Опубликовано:

Полиция
Полиция. Көрнекі сурет: polisia.kz

В полиции Астаны выступили с новым заявлением по факту смерти 19-летнего парня, тело которого ранее было найдено у многоэтажного дома, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По факту обнаружения трупа 19-летнего парня сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, он выпал из окна 9-го этажа. Участники происшествия установлены.

Ведется работа по выяснению обстоятельств случившегося. Все доводы и заявления сторон, в том числе матери погибшего, будут тщательно проверены в рамках расследования", - говорится в сообщении столичной полиции в Instagram-аккаунте.

Отмечается, что дело находится на особом контроле начальника Департамента полиции Астаны.

Ранее сообщалось, что в Астане 13 октября у многоэтажного дома обнаружили тело молодого человека. В полиции сообщили, что личность установили, возбуждено уголовное дело.

В конце сентября в Ауэзовском районе Алматы с крыши высотки упал 18-летний парень. В полиции тогда сообщили о возбуждении уголовного дела, а также выяснении обстоятельств дела.

Позже из окна 14-го этажа в южной столице выпала 19-летняя девушка. Полиция прокомментировала трагедию.

В начале октября в Астане на улице обнаружили тело 20-летней девушки без признаков жизни. Ее личность установили, возбуждено уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2174239-telo-19-letnego-parnya-nashli-u-mnogoetazhki-v-astane-stali-izvestny-novye-podrobnosti/

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