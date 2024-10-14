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Тело 19-летнего парня нашли у многоэтажки в Астане

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Многоэтажный жилой дом
Многоэтажка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Астане у многоэтажного дома обнаружили вчера тело молодого человека. Его личность установили, возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

Корреспонденту NUR.KZ подтвердили информацию о 19-летнем парне, тело которого нашли у многоэтажного дома.

"13 октября на канал "102" поступило сообщение о лежащем мужчине без признаков жизни. По прибытию сотрудников полиции установлена личность погибшего. Управлением полиции района Алматы по факту смерти возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК не подлежит разглашению", - гласит ответ.

В конце сентября в Ауэзовском районе Алматы с крыши высотки упал 18-летний парень. В полиции тогда сообщили о возбуждении уголовного дела, а также выяснении обстоятельств дела.

Позже из окна 14-го этажа в южной столице выпала 19-летняя девушка. Полиция прокомментировала трагедию.

В начале октября в Астане на улице обнаружили тело 20-летней девушки без признаков жизни. Ее личность установили, возбуждено уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2174109-telo-19-letnego-parnya-nashli-u-mnogoetazhki-v-astane/

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