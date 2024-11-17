Взрыв газа произошел в здании мечети в Акмолинской области: погибли три человека
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В здании бывшей сельской мечети в Акмолинской области произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением. Погибли трое, в том числе ребенок, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
В селе Сабынды Коргалжынского района Акмолинской области, в здании бывшей сельской мечети, где проводились поминальные обеды, произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением без горения.
"Незамедлительно прибывшие спасатели вынесли шесть газовых баллонов, а их всего было семь. В результате погиб мужчина 1978 года рождения. Под завалами спасателями найдено тело женщины 1983 и ребенка 2012 годов рождения. Бригадой скорой медицинской помощи 16 пострадавших доставлены в городскую больницу Астаны", - отмечается в сообщении ДЧС.
На данный момент спасатели проводят разбор завалов. На место происшествия работают около 30 человек личного состава и 5 единиц техники ДЧС области, также оперативного спасательного отряда, Центра медицины катастроф, в составе психологов, кинологическая служба города Астаны.
Для установления причины назначена исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС Акмолинской области и Астаны.
Также, на базе ДЧС Акмолинской области развернут оперативный штаб, работает телефон горячей линии 8 7162 520950.
Позже в региональном ДЧС сообщили, что на месте происшествия в Коргалжынском районе находится первый заместитель акима Акмолинской области Ельдос Рамазанов.
Местными исполнительными органами оказывается вся необходимая помощь.
В ведомстве уточнили, взрыв газа произошел в здании бывшей мечети, которая на селе используется как место для проведения поминальных обедов. Мечеть "Жаксыгельді" функционирует.
В начале сентября в гараже частного дома в Караганде случился взрыв газа. В результате пострадали три человека, двое из них в реанимации.
Также в Карагандинской области на газовой заправке близ Балхаша прогремел взрыв - взорвалась газовоздушная смесь в автомобиле. ЧП обошлось без пострадавших.
В селе Жалпаксай Алматинской области вследствие мощного взрыва газа разрушен дом, погиб его владелец. Соседние дома тоже повреждены.
Что делать при взрыве и пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2188470-vzryv-gaza-proizoshel-v-mecheti-v-akmolinskoy-oblasti-pogibli-tri-cheloveka/