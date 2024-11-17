Взрыв газа произошел в здании мечети в Акмолинской области: погибли три человека

В здании бывшей сельской мечети в Акмолинской области произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением. Погибли трое, в том числе ребенок, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

В селе Сабынды Коргалжынского района Акмолинской области, в здании бывшей сельской мечети, где проводились поминальные обеды, произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением без горения.

"Незамедлительно прибывшие спасатели вынесли шесть газовых баллонов, а их всего было семь. В результате погиб мужчина 1978 года рождения. Под завалами спасателями найдено тело женщины 1983 и ребенка 2012 годов рождения. Бригадой скорой медицинской помощи 16 пострадавших доставлены в городскую больницу Астаны", - отмечается в сообщении ДЧС.

На данный момент спасатели проводят разбор завалов. На место происшествия работают около 30 человек личного состава и 5 единиц техники ДЧС области, также оперативного спасательного отряда, Центра медицины катастроф, в составе психологов, кинологическая служба города Астаны.

Для установления причины назначена исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС Акмолинской области и Астаны.

Также, на базе ДЧС Акмолинской области развернут оперативный штаб, работает телефон горячей линии 8 7162 520950.

Позже в региональном ДЧС сообщили, что на месте происшествия в Коргалжынском районе находится первый заместитель акима Акмолинской области Ельдос Рамазанов.

Местными исполнительными органами оказывается вся необходимая помощь.

В ведомстве уточнили, взрыв газа произошел в здании бывшей мечети, которая на селе используется как место для проведения поминальных обедов. Мечеть "Жаксыгельді" функционирует.

В начале сентября в гараже частного дома в Караганде случился взрыв газа. В результате пострадали три человека, двое из них в реанимации.

Также в Карагандинской области на газовой заправке близ Балхаша прогремел взрыв - взорвалась газовоздушная смесь в автомобиле. ЧП обошлось без пострадавших.

В селе Жалпаксай Алматинской области вследствие мощного взрыва газа разрушен дом, погиб его владелец. Соседние дома тоже повреждены.

Что делать при взрыве и пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.