Четверо детей погибли при пожаре в Астане (фото)

При пожаре в двухэтажном доме в Астане погибли четверо несовершеннолетних детей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС мегаполиса.

В частном двухэтажном доме произошел пожар, сообщает пресс-служба ДЧС Астаны в Instagram.

"Сегодня рано утром в Астане в частном двухэтажном жилом доме произошло возгорание кровли с частичным обрушением. Спасатели прибыли через 6 минут после поступления сообщения и обнаружили открытое горение.

Пожар был локализован и полностью ликвидирован на предварительной площади 500 кв.м. В результате пожара погибли четверо детей 2011, 2015, 2021 и 2022 годов рождения", - говорится в сообщении.

Причины устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

На месте происшествия работает исследовательская пожарная лаборатория, близким погибших оказывают помощь психологи Центра медицины катастроф и ДЧС Астаны.

Сегодня в здании бывшей сельской мечети в Акмолинской области произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением. Погибли трое, в том числе ребенок.

Позже в Управлении здравоохранения Астаны сообщили, что в стационары города доставлены 16 пострадавших от взрыва газа в мечети села Сабынды (Акмолинская область) - 13 взрослых и 3 детей. Предварительный диагноз - термические ожоги пламенем различной степени.

Что делать при взрыве и пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.