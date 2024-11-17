Четверо детей погибли при пожаре в Астане (фото)
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При пожаре в двухэтажном доме в Астане погибли четверо несовершеннолетних детей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС мегаполиса.
В частном двухэтажном доме произошел пожар, сообщает пресс-служба ДЧС Астаны в Instagram.
"Сегодня рано утром в Астане в частном двухэтажном жилом доме произошло возгорание кровли с частичным обрушением. Спасатели прибыли через 6 минут после поступления сообщения и обнаружили открытое горение.
Пожар был локализован и полностью ликвидирован на предварительной площади 500 кв.м. В результате пожара погибли четверо детей 2011, 2015, 2021 и 2022 годов рождения", - говорится в сообщении.
Причины устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
На месте происшествия работает исследовательская пожарная лаборатория, близким погибших оказывают помощь психологи Центра медицины катастроф и ДЧС Астаны.
Сегодня в здании бывшей сельской мечети в Акмолинской области произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением. Погибли трое, в том числе ребенок.
Позже в Управлении здравоохранения Астаны сообщили, что в стационары города доставлены 16 пострадавших от взрыва газа в мечети села Сабынды (Акмолинская область) - 13 взрослых и 3 детей. Предварительный диагноз - термические ожоги пламенем различной степени.
Что делать при взрыве и пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2188509-chetvero-detey-pogibli-pri-pozhare-v-astane/