Мальчик упал с высотного здания в Алматы

В Сети появилась информация о том, что ребенок упал с высотного здания в одном из районов Алматы. Корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции города сообщили, что возбуждено уголовное дело.

"По данному факту отделом полиции при УП Ауэзовского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - сообщили в ДП Алматы.

В полиции подтвердили, что ребенок 2009 года рождения.

В сентябре в Бостандыкском районе Алматы 12-летняя девочка выпала с балкона 13-го этажа. Позже 18-летний парень погиб, упав с высотки в южной столице.

В октябре 19-летняя девушка выпала из окна 14 этажа в ЖК "Манхэттен" в Алматы. Полиция сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

После этого в Астане у многоэтажного дома обнаружили тело молодого человека. В полиции сообщили, что личность установили, возбуждено уголовное дело. Позже правоохранительные органы установили других участников происшествия.