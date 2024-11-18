Мальчик упал с высотного здания в Алматы
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В Сети появилась информация о том, что ребенок упал с высотного здания в одном из районов Алматы. Корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции города сообщили, что возбуждено уголовное дело.
"По данному факту отделом полиции при УП Ауэзовского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - сообщили в ДП Алматы.
В полиции подтвердили, что ребенок 2009 года рождения.
В сентябре в Бостандыкском районе Алматы 12-летняя девочка выпала с балкона 13-го этажа. Позже 18-летний парень погиб, упав с высотки в южной столице.
В октябре 19-летняя девушка выпала из окна 14 этажа в ЖК "Манхэттен" в Алматы. Полиция сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
После этого в Астане у многоэтажного дома обнаружили тело молодого человека. В полиции сообщили, что личность установили, возбуждено уголовное дело. Позже правоохранительные органы установили других участников происшествия.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2189090-malchik-upal-s-vysotnogo-zdaniya-v-almaty/