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"Решила покормить": годовалому ребенку оказали помощь на трассе близ Балхаша

Опубликовано:

Спасение ребенка на трассе
Спасение ребенка на трассе. Фото: МЧС РК

Сотрудники Центра медицины катастроф пришли на помощь годовалому малышу, который, находясь в машине на трассе, получил вывих локтевого сустава, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщает пресс-служба МЧС вTelegram-канале, молодая мама с годовалым малышом, следуя с Алматы в столицу, решила покормить ребенка.

"Вследствие неосторожных действий в замкнутом пространстве машины ребенок получил вывих локтевого сустава. Выяснив по телефону детали происшествия, опытные сотрудники Центра медицины катастроф МЧС предложили сократить время путем их следования в сторону трассового медико-спасательного пункта "Балхаш", в то время как бригада экстренного реагирования выедет навстречу.

Встретив пострадавшего малыша на трассе, спасатели произвели ему обезболивание, сделали перевязку, успокоили напуганную маму и отвезли их в многопрофильную больницу Балхаша", - говорится в сообщении.

Ранее в Аксу 3-летний ребенок оказался в реанимации после удара качелей в живот. Медики выявили повреждения в брюшной полости мальчика.

В Павлодаре спасатели пришли на помощь пятилетней девочке, нога которой застряла в пружинных качелях на территории детской площадки.

В начале лета в Павлодаре мальчику понадобилась помощь спасателей после игр на детской площадке. Ребенок застрял в металлическом кольце, которое сотрудники ДЧС разрезали гидравлическим инструментом.

Мы также писали, как 9-летний мальчик получил серьезные травмы из-за падения на металлический забор. Сейчас ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В прошлом году маленький ребенок застрял между плитами в разрушенном здании в городе Каратау Жамбылской области. Отмечается, что прибежавшая мать также не смогла помочь, поэтому обратилась за помощью к спасателям. Ребенка вызволили и передали родным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2179154-reshila-pokormit-godovalomu-rebenku-okazali-pomoshch-na-trasse-bliz-balhasha/

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